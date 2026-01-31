Quem foi seu mestre?

Em tempos de volta às aulas, a Supercopa Rei, amanhã, às 16h, no Mané Garrincha, em um tira-teima entre os vencedores do Campeonato Brasileiro (Flamengo) e da Copa do Brasil (Corinthians) na temporada de 2025, ressalta a importância do ensino, do aprendizado e da gratidão na relação entre os alunos e os mestres.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conversei com Dorival Júnior, de 63 anos, sobre a amizade com o comandante rubro-negro Filipe Luís, 40. A simplicidade, o respeito e o carinho do técnico do Corinthians ao recordar o início do elo com o agora colega de profissão do Flamengo impressionam.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Alfabetização como alicerce para o futuro da América Latina



"Eu o conheço há muito tempo. Ele foi meu atleta no Figueirense em 2003, 2004, no início da carreira, e depois no Flamengo, em 2022. Eu fico muito feliz de estar vendo a evolução, o crescimento de um profissional altamente preparado", elogiou no nosso bate-papo.

O professor Dorival foi peça-chave no início da carreira do aluno Filipe Kasmirski no futebol, em Florianópolis, e agradeceu por isso quando o treinador deixou o Flamengo em 2022, depois de levar o time às conquistas do tri na Libertadores e do tetra na Copa do Brasil.

"Professor Dorival, muito obrigado. Em 2003, no Figueirense, você apostou em mim com somente 17 anos. Você teve paciência e, com isso, consegui ter a carreira que tive. Depois, o futebol nos brindou com a oportunidade de trabalharmos juntos novamente, em outra realidade, e vivemos um dos melhores momentos das nossas carreiras. Você foi fundamental nas conquistas, e o grupo reconhecerá isso eternamente. Seu nome está marcado na história. Para sempre. Obrigado, Dorival", reconheceu nas redes sociais.

Mestre Dorival e o aluno Filipe Luís conquistaram juntos o Campeonato Catarinense de 2004. O técnico iniciava a carreira depois de passar pelos papéis de auxiliar e de dirigente. Viu potencial no então meia para a função de lateral-esquerdo. O visionário estava certo.

Ambos foram campeões juntos pela primeira vez nas respectivas funções. Aquele time do Figueirense virou pôster: Edson Bastos; Paulo Sérgio, Márcio Goiano, Cléber e Filipe Luís; Jeovânio, Carlo Alberto, Sérgio Manoel e Fernandes; Romualdo (ídolo do Gama) e Rodrigo.

Filipe Luís virou técnico profissional há 15 meses. Fenômeno, conquistou quase todos os títulos possíveis: Taça Guanabara, Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Libertadores. Só amargou o vice da Copa Intercontinental contra o PSG e a eliminação contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Leia também: Paradiplomacia e a dimensão subnacional da geopolítica



Em vez de invejá-lo, Dorival vislumbra mais sucesso para o adversário de amanhã na disputa da Supercopa. "Um atleta que soube aproveitar ao máximo a carreira. Ao mesmo tempo, buscou uma preparação paralela para desenvolver essa função. Vejo coisas muito boas acontecendo não somente agora, mas futuramente na vida, na carreira. Torço muito por tudo aquilo que ele representa como profissional, como homem e cidadão de bem".

Escrevo sobre a linda relação entre Dorival Júnior e Filipe Luís para concluir com a pergunta do título: Quem foi seu mestre? Alguma vez você fez um texto ou deu alguma declaração do fundo do coração, como Filipe Luís, para agradecer a(o) professor(a) pelas lições didáticas e de vida? O futebol também é sala de aula. Um campo de ensino. Bom jogo amanhã!



