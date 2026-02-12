O compromisso do GDF com a educação

Hélvia Paranaguá — secretária de Estado de Educação do Distrito Federal

Nesta semana, 448 mil estudantes começam um novo ano letivo na rede pública de ensino do Distrito Federal. Ao cruzarem os portões de nossas escolas, esses jovens, com o apoio de suas famílias, carregam expectativas, planos e a confiança de que a educação é o caminho mais seguro para transformar a própria história. E nós, no Governo do Distrito Federal, assumimos um compromisso com cada um deles: sonhem, e sonhem alto, porque a rede pública do DF está preparada para sustentar esses sonhos com trabalho, planejamento e resultados concretos.

No Distrito Federal, o ensino público é a ponte que permite a qualquer jovem alcançar seus objetivos, seja ele cursar medicina em uma universidade federal, dominar um novo idioma, empreender, conquistar um emprego qualificado ou estudar no exterior. Essa visão tem amparo sólido na realidade. São muitos os dados que comprovam que, com políticas públicas consistentes e investimentos permanentes, o DF conquistou, nos últimos anos, posição de referência nacional em educação pública de qualidade.

A base dessa transformação começa na primeira infância, etapa decisiva para o desenvolvimento cognitivo e social. Em 2019, a fila de espera por creches tinha 24 mil crianças. Atualmente, o número de vagas disponíveis já é maior que a demanda. Sobram vagas porque, desde o início desta gestão, inauguramos 26 novas creches e temos outras oito em construção. Paralelamente, o Cartão Creche assegurou atendimento a mais de 87 mil beneficiários em instituições conveniadas, garantindo que nenhuma criança fique para trás no momento mais importante do aprendizado.

Não há como priorizar a educação sem investir em professores. Por isso, no fim do ano passado, realizamos a contratação de 3 mil novos docentes para reforçar o quadro da rede pública. Trata-se de um passo decisivo para assegurar continuidade no aprendizado, melhorar o acompanhamento individual dos estudantes e fortalecer o vínculo entre professores, alunos e comunidades escolares.

Também sabemos que existem condições básicas que precisam ser atendidas para uma educação de qualidade. Um aluno que tem material adequado, uniforme, alimentação e segurança emocional consegue se concentrar no que realmente importa: estudar. Por isso, fortalecemos políticas que promovem autonomia às famílias e igualdade de oportunidades dentro da rede. O Cartão Material Escolar, por exemplo, já beneficia cerca de 200 mil estudantes, permitindo que escolham os próprios itens em papelarias credenciadas, valorizando o comércio local e respeitando as necessidades de cada um. Em 2026, avançamos com a vigência plena do Cartão Uniforme Escolar, que atenderá todos os alunos da rede, injetando R$ 125 milhões na economia do DF e reforçando o sentimento de pertencimento que a escola deve proporcionar.

Nosso compromisso também é com horizontes mais amplos. O programa Pontes para o Mundo mostra que a escola pública do DF pode levar seus estudantes para além das fronteiras do país. Em 2025, 102 jovens vivenciaram intercâmbio no Reino Unido. Em 2026, ampliaremos para 400 vagas, incluindo destinos como Canadá, França e Espanha. Não se trata apenas de aprender um idioma, mas de ampliar repertórios culturais, fortalecer a autoestima e provar que nossos estudantes podem ocupar qualquer espaço no mundo.

O compromisso do GDF é com uma educação pública tecnológica, inclusiva, eficiente e, acima de tudo, humana. Iniciamos este ano letivo com a certeza de que oferecemos oportunidades reais de mobilidade social e cidadania. Cada matrícula representa uma história que pode ser transformada e uma família que deposita confiança no poder da escola.



