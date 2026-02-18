InícioOpinião
ARTIGO

A Miguel, Benício e Sarah

Não foi Sarah quem puxou o gatilho. Não foi ela quem teve a frieza de apontar uma arma para a cabeça dos filhos. Benício e Miguel foram vítimas da pior das traições.

CrÃ©dito: Fernado Lopes/CB/D.A Press. Rosto de pessoa fragmentado. Violência. Feminicídio. Abuso. Estupro. Caption - (crédito: Fernado Lopes/CB/D.A Press)
CrÃ©dito: Fernado Lopes/CB/D.A Press. Rosto de pessoa fragmentado. Violência. Feminicídio. Abuso. Estupro. Caption - (crédito: Fernado Lopes/CB/D.A Press)

No dia em que escutei meu filho chorar pela primeira vez, na maternidade, e quando o peguei nos braços, chorei. Com o coração inundado de amor, olhei nos olhinhos dele e roguei a Deus, a Jesus e à Nossa Senhora que iluminassem os passos dele. Voltei a chorar com o balbuciar das primeiras palavras, ao encontrá-lo de pé, no berço, e quando ensaiou os passos. Depois, nas duas formaturas. Eu daria a minha vida por ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O que aconteceu em Itumbiara, na semana passada, também me fez chorar. De tristeza; de compaixão por aquela mãe, que teve Benício e Miguel arrancados de sua convivência; de raiva, por um "pai" que preferiu matar a proteger e amar infinitamente o que lhe deveria ser mais sagrado. Senti indignação ao ver dezenas de pessoas culpando uma mãe que morreu em vida. Julgaram-na como se uma suposta traição justificasse um ato insano, covarde, repugnante, atroz e monstruoso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dói imaginar o que Benício e Miguel sentiram ao verem o próprio "pai" prestes a ceifar-lhes a vida. Nem consigo conceber o medo e o horror em seus corações ante o inevitável. Dói pensar nessa mãe, punida pela psicopatia de um homem que a considerava propriedade. Espero, Sarah, que as lembranças de seus filhos e o amor indestrutível acalentem seu coração e apaziguem um pouco a saudade, caso isso seja possível.

Não bastasse essa tragédia toda, nas redes sociais li "gente do bem" ofendendo Sarah e culpando uma mãe pelas mortes dos filhos. A que ponto chegamos? Um tribunal de exceção de pretensos paladinos da moral, de cidadãos que se consideram acima do bem e do mal e não se envergonham em arruinar ainda mais uma mãe devastada. Em 2021, a jornalista filipina Maria Ressa, que acabara de ganhar o Nobel da Paz, me disse que uma lama tóxica escorre das redes sociais. Verdade. Muitas vezes, sua fonte é a hipocrisia, a insensatez, o desejo de ter "curtidas" ou "likes".

Nossa sociedade está doente. Soa paradoxal e irracional, em nome da moral e dos bons costumes, condenar uma suposta traição e praticamente avalizar um duplo filicídio. Isso é a expressão mais abjeta da misoginia. Passar pano para assassino é imperdoável. O julgamento sumário de uma mãe obrigada a sepultar os dois filhos deveria servir de pretexto para um controle das redes sociais. Responsabilização sobre o que é propagado. Liberdade de expressão não dá às pessoas o direito de insultar.

O mundo carece de empatia, de as pessoas se enxergarem na dor do outro. Não foi Sarah quem puxou o gatilho. Não foi ela quem teve a frieza de apontar uma arma para a cabeça dos filhos. Não foi quem preferiu ser homicida a divorciar e seguir sua vida, sob o carinho dos filhos. Benício e Miguel foram vítimas da pior das traições. Aquele que deveria lhes dar amor retirou-lhes o direito de crescerem, de se casarem, de segurarem um filho nos braços, de construírem uma família, de serem pais na acepção mais pura e real do termo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 18/02/2026 06:00
SIGA
x