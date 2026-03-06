O efeito cascata da guerra no Oriente Médio encarece combustíveis e alimentos

"Os reajustes nos combustíveis, ainda que aparentemente modestos em um primeiro momento, funcionam como um termômetro sensível das tensões internacionais" - (crédito: Whisk/Google IA)

Os efeitos da escalada dia a dia do conflito no Oriente Médio chegaram à capital federal. A elevação ontem dos preços do diesel e da gasolina nos postos do Distrito Federal é um sinal concreto de que guerras modernas, em um mundo globalizado, não respeitam fronteiras geográficas. E uma certeza passa a tomar conta de todos nós: uma ação prolongada naquela região tende a pressionar preços, desorganizar cadeias produtivas e impor custos relevantes à economia brasileira, com marcas diretas sobre o cotidiano da população. Tudo isso em um ano eleitoral.

Os reajustes nos combustíveis, ainda que aparentemente modestos em um primeiro momento, funcionam como um termômetro sensível das tensões internacionais. O diesel, em especial, exerce papel central na economia nacional. O Brasil depende majoritariamente do transporte rodoviário para escoar a produção. Qualquer alta no litro do diesel se espalha rapidamente, encarecendo o frete e, por consequência, os alimentos, os produtos industrializados, as compras on-line e até insumos básicos utilizados no campo. É um efeito cascata conhecido, mas nem por isso menos preocupante.

O agronegócio, pilar da balança comercial brasileira, também sente os reflexos do conflito. O Oriente Médio é destino relevante de grãos, proteínas animais, açúcar e derivados da soja. Em 2025, o Irã despontou como principal comprador do milho brasileiro, o que reforça a importância estratégica daquela região para o campo brasileiro. O problema não está apenas na demanda, mas na logística: levar navios a áreas próximas a zonas de conflito tornou-se mais caro e mais arriscado. Seguradoras já reajustaram prêmios, rotas foram alongadas e o custo do frete marítimo aumentou, corroendo margens e reduzindo a competitividade do produto nacional.

Há ainda um outro fator estrutural que merece atenção. A dependência brasileira de fertilizantes importados, muitos deles provenientes do Oriente Médio. A atual safra de soja e o plantio do milho ocorrem, em parte, com insumos já adquiridos, o que reduz o impacto imediato. Mas o horizonte preocupa. A guerra encarece contratos futuros, aumenta a volatilidade e amplia a incerteza para o produtor rural, que planeja safras com meses, às vezes anos, de antecedência.

Do ponto de vista comercial e diplomático, o cenário é igualmente desafiador. Com países diretamente envolvidos no conflito, negociações tendem a ficar mais complexas, prazos se alongam e o risco político passa a ser incorporado aos contratos. Em um ambiente de instabilidade, decisões são postergadas e investimentos, revistos. O resultado é um comércio internacional mais cauteloso, menos previsível e, quase sempre, mais caro.

A guerra no Oriente Médio, portanto, além de todo o temor de atingir a paz mundial, está presente no nosso dia a dia. Ela impacta o preço do combustível, o valor do frete, o custo dos alimentos e a previsibilidade do setor produtivo. Compreendê-la, antecipar cenários e agir com pragmatismo é o caminho para proteger a economia e, sobretudo, o nosso bolso.