Revolução no acesso ao crédito para o empreendedorismo feminino

Margarete Coelho — diretora de Administração e Finanças do Sebrae

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As mulheres empreendedoras no Brasil historicamente enfrentam obstáculos consideráveis no acesso ao crédito. Elas são confrontadas com taxas de juros mais elevadas e acessam, em média, valores mais baixos do que aqueles aprovados para negócios liderados por homens. Essa disparidade não se deve a uma suposta menor capacidade de pagamento, mas, muitas vezes, à falta de garantias formais, à dificuldade em comprovar histórico de crédito robusto e a preconceitos de gênero ainda presentes no sistema financeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Dar crédito ao microempreendedor é antecipar sonho, diz presidente do Sebrae



A situação não apenas limita o potencial de crescimento dos empreendimentos liderados por elas, mas também freia o desenvolvimento econômico do país. É nesse cenário de urgência e oportunidade que o Sebrae se destaca ao implementar ações capazes de transformar essa dinâmica, promovendo maior inclusão financeira e empoderamento.

Com o objetivo de reduzir essas disparidades, o Sebrae estendeu em 2026 a garantia de 100% em operações de crédito liberadas para mulheres empreendedoras, por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em instituições parceiras. Essa iniciativa estratégica vai muito além da mera concessão de garantias: ela se insere no conceito fundamental de crédito orientado praticado pelo Sebrae, uma vez que estimula a redução de juros e o acompanhamento de investimentos.

O aval do Fampe, ao remover uma das principais barreiras de acesso ao crédito — a exigência de garantias reais das instituições financeiras —, é complementado por um robusto suporte que prepara a empreendedora para gerir os recursos obtidos de forma eficiente, estratégica e sustentável. A iniciativa considera empresas em que a mulher possui participação societária majoritária ou atua como sócia administradora, assegurando que o apoio chegue diretamente a quem verdadeiramente impulsiona esses negócios.

Apesar do pouco tempo de operação plena da linha Fampe 100 para mulheres, os resultados já evidenciam um impacto substancial e promissor. Considerando apenas oito meses de 2025 (a operação teve início em maio), o resultado foi notável, possibilitando a concessão de R$ 734 milhões em crédito. Desses, 65% foram destinados a pequenas empresas, 19% a microempresas e 16% a microempreendedoras individuais. Os números demonstram a abrangência da iniciativa e a velocidade com que o Sebrae consegue suprir uma demanda represada por crédito qualificado no mercado.

Um dos dados mais reveladores do programa — e que contribui para a quebra de preconceitos — é a taxa de inadimplência. As operações com aval do Fampe para mulheres donas de negócios apresentaram uma taxa de inadimplência de apenas 2,4% em 2025. Nas operações que recebem apoio do Fampe (sem recorte de gênero), a inadimplência é de 4,9%. Comparado com o mercado global de operações de crédito para pequenos negócios, as operações com o apoio do Fampe têm uma taxa de inadimplência 39% menor do que o mercado. Isso mostra que orientação é fundamental para criar um ambiente seguro e sustentável economicamente para os negócios. O Sebrae não se limita a ser um garantidor; ele atua como um parceiro estratégico no desenvolvimento da capacidade gerencial das empreendedoras.

Por meio de consultorias especializadas, oficinas de gestão financeira, planejamento estratégico e acesso a ferramentas e metodologias de controle orçamentário e fluxo de caixa, as mulheres empreendedoras adquirem o conhecimento e as habilidades necessárias para otimizar o uso do crédito, entender seus balanços e projeções, identificar gargalos financeiros e tomar decisões mais informadas e assertivas sobre o uso do capital. Esse acompanhamento contínuo assegura que o capital seja acessado e inteligentemente investido, transformando o empréstimo em uma alavanca para o crescimento sustentável do negócio, e não em um fardo.

Nesse contexto, as ações do Sebrae, ao oferecerem uma garantia robusta e direcionada ao empreendedorismo feminino, intrinsecamente ligadas à prática do crédito orientado, não apenas facilitam o acesso ao crédito, mas também enviam uma mensagem clara e forte ao mercado financeiro e à sociedade: investir em mulheres donas de negócios é seguro, rentável e absolutamente essencial para a equidade e para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.



