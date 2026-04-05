Podemos renascer melhores

Pela primeira vez, dia desses fiz um voo tranquilo. Meu medo de avião, tão antigo quanto combatido com múltiplas estratégias, permanece em algum lugar, pois posso senti-lo. Mas de alguma forma é mais passivo, guardado no canto onde os medos seguem represados, compartimentados, sem muito espaço para sair. Ainda na seara dos confinamentos, sobrevivi bem demais a uma ressonância magnética, outro daqueles atordoamentos cotidianos que vez por outra precisamos enfrentar e nem sempre é fácil.

E por que falo desses dois episódios aparentemente banais neste domingo de Páscoa? Porque também são renascimentos. Gosto de pensar que todo dia ressuscitamos. Temos a oportunidade de nascer diariamente. A questão é como fazemos essa passagem da noite para o dia. Com as mesmas dores, medos, angústias, preocupações? Ou evoluindo, pouco a pouco, para uma rotina mais leve, amorosa, corajosa, compassiva, empática conosco e com os outros? Tenho escolhido viver entre esses dois mundos que jamais serão opostos, mas concomitantes. E está ótimo que seja assim!

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Só não podemos deixar a canoa virar e ficar emborcada, agonizando, afogando em problemas sem solução. De vez em quando faz parte ter momentos de dor e voltar à tona, respirar livremente e estar de novo inteira, saboreando o ar fresco. Se faço aqui de novo metáfora com a canoa, é porque remar no Lago Paranoá tem ajudado muito nessa equação doida de manter o resultado final positivo, apesar dos parêntesis e colchetes das dificuldades. Remar foi uma decisão que tomei e que tem mudado minha vida.

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Estamos vivendo em um mundo nada amistoso. Enfrentamos uma existência bélica e odiosa que se alterna no físico e no digital. E é exatamente por isso que precisamos nos cercar de estratégias que nos devolvam a paz de espírito. Lutar? Apenas as batalhas que, no fim das contas, trarão o que importa: pessoas do coração, lembranças que aquecem até o final da vida, palavras inspiradoras, o bem, a arte, o belo, a alegria, a natureza, o amor.

Honrar a dor, entendendo que ela faz parte do crescimento, é uma decisão corajosa e reconfortante. Honrar ainda mais a alegria é reconhecer o milagre da vida e o martírio de Jesus Cristo em nosso nome. Desejo que você renasça todo dia com a sábia decisão de estar inteira ou inteiro, usufruindo desse universo ainda cheio de possibilidades para cada um de nós. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Um feliz domingo de Páscoa!