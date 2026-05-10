Faltam seis meses para a eleição. E aí?

Daniel A. de Azevedo — professor de geografia política do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília (UnB)

A seis meses das eleições, é preciso compreender que o pleito de 2026 não é apenas mais um capítulo na nossa cronologia democrática. Embora possa parecer um processo rotineiro, o contexto atual é inédito. O mundo político pós-pandemia não é o mesmo, apesar de insistirmos em olhá-lo como uma continuação óbvia do passado. Isso é um fato para todo o mundo, e o Brasil não é exceção. Para decifrar o que nos espera em outubro, proponho três pontos de observação essenciais.

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Em primeiro lugar, destaca-se a diversidade do campo político. A ciência política descreveu, por muito tempo, a existência de uma "direita envergonhada" no Brasil pós-redemocratização. Nos anos de 1990, poucos candidatos assumiam tal posição política, temendo a associação imediata com o período iniciado em 1964. Éramos um país de esquerda e de um vasto centro; a própria esquerda hoje deve olhar com nostalgia para a época em que rotulava Fernando Henrique Cardoso — um social-democrata — como a face da direita brasileira.

Hoje, essa direita não só perdeu a vergonha, como se diversificou. Embora as pesquisas indiquem que Lula possa sair na frente no primeiro turno, a margem estreita revela sintomas complexos. No curto prazo, há uma fragmentação da oposição que favorece a dianteira numérica do presidente; contudo, em um eventual segundo turno, a tendência é a convergência majoritária desses votos em um único opositor. A longo prazo, o cenário é ainda mais desafiador para a esquerda: enquanto esse campo não apresenta um nome capaz de substituir Lula, a direita constrói quadros para 2026 e, com quase absoluta certeza, para 2030. A sucessão na esquerda ainda é uma miragem no horizonte.

Em segundo lugar, assistimos ao fim da hegemonia do "incumbente". Historicamente, quem detinha a caneta e a máquina pública entrava na disputa com franco favoritismo. Essa regra está ruindo. No mundo hiperconectado e veloz das redes sociais, a satisfação do eleitor é volátil. A oposição consegue minar ganhos do governo com mais agilidade, expondo problemas e apresentando alternativas com eficácia inédita. Ser o detentor do cargo já não é a vantagem competitiva como era no passado.

Se, por um lado, essa competitividade é o sinal vital de uma democracia saudável, por outro, ela gera uma lógica perigosa. Governos acuados pela iminência da derrota podem adotar medidas desesperadas no último ano de mandato. O ciclo de quatro anos tem se mostrado curto demais para o planejamento de políticas de Estado perenes, empurrando o país para a "política do varejo". Nesse cenário, parece ser mais do que nunca importante a discussão sobre mandatos únicos e mais longos.

Por último, vemos um velho problema brasileiro ganhando contornos ainda mais relevantes. Enquanto pelo menos uma parte da população já se preocupa com as eleições presidenciais de outubro de 2026, praticamente não se discute a eleição para o Senado (são duas vagas este ano!) e para as Câmaras de deputados federais e estaduais. Isso pode ser mais do mesmo, porque já é conhecido no Brasil como o eleitor não entende o sistema proporcional de lista aberta e seus cálculos e não se importa com esses cargos, pois acredita que estamos em um sistema presidencialista clássico.

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O paradoxo é que o presidente da República tem cada vez menos força. Na prática, vivemos um semipresidencialismo que urge ser debatido. Nunca o Legislativo teve tanto protagonismo. Recentemente, derrubou vetos e barrou indicação ao STF (algo praticamente inédito na história brasileira). Claro que essas sempre foram atribuições do Congresso, mas agora os parlamentares se sentem menos dependentes do Executivo e se tornam protagonistas com mais frequência. Atualmente, vale mais ser um influente líder de bancada do que um ministro de Estado, já que administra fatias vultosas do Orçamento via emendas parlamentares (de todos os tipos). O Congresso hoje não apenas legisla, mas "executa" políticas públicas diretamente nos municípios e estados. Enquanto os líderes partidários já entenderam a importância estratégica da eleição ao Senado, visando, inclusive, confrontar o STF, a população segue focada exclusivamente no cargo majoritário. Um erro ainda mais perigoso no contexto atual.

Em suma, as coisas mudaram, mas nossas reflexões muitas vezes permanecem presas a lógicas do passado. Temos agora uma direita multifacetada — reacionária, conservadora ou liberal — que transcende o rótulo de "bolsonarista". O governante perdeu seu conforto natural no processo de reeleição, e o Legislativo saiu da sombra do Executivo. É hora de encarar 2026 como o fenômeno novo que ele realmente é.