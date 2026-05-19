Brasília e a urgência de uma nova vanguarda

Ruy Hernandez — Co-CEO da Lotus

Brasília nunca foi apenas uma cidade — foi, desde a sua fundação, um manifesto de vanguarda e uma ideia de futuro materializada no Planalto Central. Hoje, a capital concebida por Lucio Costa e eternizada pelas formas de Oscar Niemeyer nos impõe uma pergunta incômoda, porém necessária: estamos à altura do legado que herdamos?

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Brasília consolidou-se como referência mundial de inovação estética e urbanística. Mas, após décadas de crescimento, o setor de construção civil amadureceu, deixando para trás modelos que já não atendem às demandas contemporâneas de eficiência e preservação. A construção civil é, historicamente, uma das indústrias que mais consomem recursos naturais e gera resíduos, além de provocar impactos sociais relevantes quando não há planejamento adequado. Persistir nesse modelo não é apenas ineficiente, é incompatível com as exigências do presente e, sobretudo, com as expectativas do brasiliense do futuro.

Nossa visão como empreendedores é pautada pelo resgate da essência que fez dessa cidade uma referência mundial. Priorizamos projetos autorais e ousados que celebram o retorno do concreto aparente e dos materiais brutos, elementos que definem a identidade brasiliense. Somos entusiastas do uso da biofilia e de soluções como brises móveis, que permitem à arquitetura dialogar de forma inteligente com a luz e o céu único do Planalto Central.

Hoje, não há mais espaço para empresas desconectadas das agendas ambientais, sociais e de governança. O ESG deixou de ser tendência para se consolidar como critério mínimo de relevância. Além de reduzir impactos ambientais, sua adoção melhora a eficiência operacional, reduz custos e fortalece a confiança de investidores e da sociedade. Mais do que isso: redefine o próprio conceito de valor no mercado imobiliário. O novo protagonismo de Brasília nasce exatamente dessa inflexão.

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Se antes Brasília era símbolo da vanguarda formal, hoje temos a oportunidade e a responsabilidade de liderar uma vanguarda ética, sustentável e inteligente. Uma arquitetura que não se limita à estética, mas incorpora tecnologia, eficiência energética, respeito ao bioma e impacto social positivo como premissas inegociáveis.

Isso exige mais do que inovação pontual. Exige mudança de mentalidade. Projetar em Brasília é, necessariamente, dialogar com sua escala monumental e, ao mesmo tempo, com sua dimensão humana e bucólica. É compreender que cada empreendimento interfere na dinâmica da cidade e na qualidade de vida de quem a habita. É abandonar a lógica da construção como produto isolado e assumir seu papel como parte de um ecossistema urbano.

Além disso, Brasília reúne condições únicas para se tornar laboratório de soluções urbanas sustentáveis em escala nacional. Sua concepção planejada, a presença marcante de áreas verdes e o potencial de integração entre arquitetura, mobilidade e tecnologia criam um ambiente propício para experiências inovadoras em construção civil. O desafio agora é transformar esse potencial em política permanente de desenvolvimento, incentivando empreendimentos que conciliem sofisticação, responsabilidade ambiental e compromisso social.

Nesse contexto, conceitos como biofilia, uso racional de recursos e eficiência energética deixam de ser diferenciais e passam a ser obrigações. Edificações capazes de reduzir significativamente o consumo de água, energia e emissões já não são exceção, são o novo padrão esperado.

O luxo, por sua vez, também evoluiu. Hoje, ele está na inteligência do projeto, na qualidade do ambiente, na integração com o entorno e na capacidade de gerar bem-estar. Está em construir menos impacto ambiental e mais valor social.

Empresas que não compreenderem essa transformação tendem à obsolescência. O mercado e a própria sociedade já não toleram práticas desconectadas da sustentabilidade e da responsabilidade coletiva. O futuro da construção civil será liderado por quem conseguir alinhar inovação, propósito e legado. Brasília, mais uma vez, pode, e deve, liderar esse movimento.

Ao olharmos para a história da nossa cidade, não podemos nos limitar à contemplação. É preciso ação. É preciso coragem para romper com modelos ultrapassados e compromisso para construir uma cidade que continue sendo referência global, não apenas pelo que foi, mas pelo que escolhe ser.

O futuro de Brasília não será uma repetição do passado. Será uma reinvenção à sua altura: mais consciente, mais sustentável e, sobretudo, mais humana.



