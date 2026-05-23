Biblioteca Parque de Diamantino: onde a memória encontra o futuro

Nicolas Behr — poeta e ambientalista, cidadão honorário de Diamantino





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Há cidades que crescem apenas fisicamente. Outras crescem também em imaginação, memória e consciência coletiva. Diamantino, uma das cidades historicamente mais importantes de Mato Grosso, acaba de dar um passo significativo nessa segunda direção com a inauguração da Biblioteca Parque, novo espaço cultural que nasce como símbolo de um projeto maior de revitalização urbana, histórica e humana.

Entre os dias 15 e 17 de maio, durante a realização da FLiDi — Festa Literária de Diamantino —, a cidade inaugurou oficialmente o novo equipamento cultural, integrado às ações do projeto (Re)Viva Diamantino, iniciativa que vem transformando o Centro Histórico em território de convivência, cultura e pertencimento.

Mais do que uma biblioteca tradicional, a Biblioteca Parque surge como um espaço vivo. Um ambiente pensado para aproximar leitura, arte, educação, memória e comunidade. Um lugar onde livros convivem com encontros, oficinas, apresentações culturais, pesquisa, música, formação de leitores e experiências coletivas.

E poucas cidades possuem uma relação tão profunda com a própria história quanto Diamantino.

Fundada no século 18, durante o ciclo do ouro e dos diamantes, a cidade ocupa lugar central na formação histórica de Mato Grosso. Suas ruas, casarões, igrejas e tradições carregam marcas do garimpo, das antigas rotas comerciais e da construção social do interior brasileiro. Diamantino tornou-se, ao longo do tempo, referência de patrimônio histórico, resistência cultural e identidade regional.

A inauguração da Biblioteca Parque ganha, portanto, um significado que ultrapassa a simples abertura de um novo prédio público. Trata-se de um investimento na inteligência coletiva da cidade. Uma aposta na cultura como ferramenta de transformação social.

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Em tempos marcados pela velocidade da informação superficial e pela dispersão cotidiana, abrir uma biblioteca pública é um gesto profundamente civilizatório. Significa afirmar que o pensamento continua necessário. Que a leitura ainda é capaz de ampliar horizontes, estimular senso crítico e criar novas possibilidades de futuro.

O impacto de uma biblioteca raramente é imediato. Ele acontece silenciosamente, ao longo dos anos. Surge na criança que descobre o prazer da leitura. No jovem que amplia seus sonhos. No estudante que encontra apoio para construir seu futuro. No professor que transforma aquele espaço em extensão viva da sala de aula. E numa cidade que passa a reconhecer a cultura não como privilégio, mas como direito coletivo.

Durante os três dias da FLiDi — Festa Literária de Diamantino —, a Biblioteca Parque, a Praça Major Caetano Dias e a Casa dos Sabores receberam uma programação gratuita e diversa, reunindo palestras, oficinas, rodas de leitura, sessões de autógrafos, apresentações musicais e manifestações populares como Siriri e Cururu.

A Biblioteca Parque também passa a integrar uma nova rede de espaços culturais implantados pelo projeto (Re)Viva Diamantino, coordenado pela Prefeitura Municipal de Diamantino e pela Fundação Getulio Vargas. Ao lado da Casa dos Sabores, já em funcionamento, estão previstas ainda a Casa dos Viajantes e a Casa do Cerrado, fortalecendo o Centro Histórico como polo permanente de cultura, memória e turismo.

Com a inauguração da Biblioteca Parque, Diamantino reafirma sua vocação histórica e cultural, projetando um novo ciclo para o seu Centro Histórico — um ciclo em que memória, educação, convivência e cultura deixam de ser apenas discurso e passam a ocupar, de forma concreta e viva, o cotidiano da cidade.

Porque preservar o passado só faz sentido quando também se constrói o futuro.



