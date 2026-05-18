Desigualdade econômica e os impactos na educação

Em meio a avanços conquistados na garantia da qualidade de vida, o mundo ainda apresenta desigualdades que impedem o crescimento econômico, tecnológico e humano de forma global. Na educação, pilar para o desenvolvimento das nações e a dignidade de cada indivíduo, as diferenças claramente se transformam em freio estrutural e perda social.

A complexidade do tema aponta amplos desafios e, desbancando o senso comum, o boletim "Oportunidades desiguais: infância e desigualdade econômica", elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, indica que viver em um país rico não garante que todas as crianças sejam igualmente felizes, saudáveis ou tenham o mesmo nível de competências. O abismo financeiro nessas nações está associado a piores condições de saúde e a resultados mais fracos nas escolas para os que não alcançam os privilégios dos recursos que a minoria desfruta.

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A análise dos dados também mostra que a disparidade de rendimentos tem um impacto profundo na aprendizagem de milhões de meninos e meninas. As crianças dos países desiguais têm probabilidade de 65% de sair da sala de aula sem competências básicas de leitura e matemática, comparativamente com 40% das que vivem em nações mais igualitárias. Fato é que o desenvolvimento depende da inovação e, quando as oportunidades não são distribuídas de maneira uniforme pela população, esse elo se quebra.

Presos a um ciclo de sobrevivência, os talentos deixam de contribuir para a ciência porque não conseguem atingir a plena capacidade que possuem. O que se percebe é que a desigualdade econômica não se manifesta apenas na diferença salarial entre os adultos, mas se traduz em discrepâncias gritantes no acesso ao ensino de qualidade, saúde, alimentação adequada, saneamento e moradia segura para as crianças. Essas privações interconectadas criam um ambiente em que um imensurável potencial acaba sufocado antes mesmo de se apresentar.

Um agravante apontado pelo Unicef é que indivíduos nascidos em famílias de baixa renda muitas vezes enfrentam desvantagens que se acumulam ao longo dos anos, limitando perspectivas e reproduzindo a estrutura de desigualdades. Nesse contexto do qual nem os países ricos escapam, os governos precisam se unir em um esforço para a adoção de medidas que reduzam a pobreza infantil e os seus impactos. A sociedade globalizada não pode permitir que ciclos de desvantagem desde a mais tenra idade se perpetuem.

No Brasil, é clara a urgência de políticas públicas eficazes e equitativas. Investimentos em programas de proteção social, saúde e educação infantil de qualidade são cruciais para romper a roda da desigualdade que causa prejuízos pessoais e coletivos. É fundamental que o país diminua significativamente a lacuna de desempenho entre as crianças de diferentes origens socioeconômicas, oferecendo a todas as ferramentas necessárias para uma vida promissora.

O boletim divulgado pelo Unicef é um forte lembrete de que a redução do abismo econômico não se restringe a uma questão de justiça social, mas é um imperativo para assegurar o desenvolvimento sustentável das nações, construindo um futuro próspero e inclusivo.