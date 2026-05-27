Leão XIV, o "tecnopapa"

A encíclica Magnífica humanitas, lançada por Leão XIV na segunda-feira, é a constatação de que o americano Robert Prevost demonstra genuína preocupação com o avanço da inteligência artificial. Em 12 de maio, quatro dias depois do conclave, participei de uma reunião do papa com jornalistas, na Sala Paulo VI, na Cidade do Vaticano.
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Em seu primeiro discurso à imprensa internacional, Leão XIV reconheceu o "imenso potencial" da inteligência artificial, mas advertiu que ela exige "responsabilidade e discernimento para orientar as ferramentas para o bem de todos, a fim de que possam produzir benefícios para a humanidade".
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O documento escrito por Leão XIV e inspirado na encíclica Rerum novarum, redigida pelo papa Leão XIII em 1831, traz à luz uma questão que abre leque para uma série de debates éticos e morais. A IA pode ser utilizada para o bem da humanidade, o progresso e o desenvolvimento, mas também para o mal, como estratégia de guerra, manipulação das massas, entre outros pontos.
- Leia também: O rugido de Leão XIV
Não bastasse isso, a tecnologia coloca em xeque postos de trabalho e pode lançar no desemprego milhões de trabalhadores, ante a perspectiva de que apresenta eficiência, rapidez e soluções mais pragmáticas do que a inteligência humana.
O papa americano expõe inquietações sobre a possibilidade de a IA ser utilizada para reforçar o paradigma tecnocrático e tornar aparentemente justa e normal uma visão anti-humana. O alinhamento com a encíclica de Leão XIII fica claro na reflexão de Prevost sobre o risco de a IA também destacar o poder dos detentores de recursos econômicos, competência e acesso aos dados. "As inovações tecnológicas — entre elas, a inteligência artificial — não são neutras: podem aumentar a participação e a justiça, ou, pelo contrário, agravar desigualdades, controle e exclusão", escreveu Leão XIV.
Como a justiça social tem sido um dos pilares da Igreja Católica ao longo do último século, é compreensível que o pontífice tenha escolhido um tema de tantas nuances como o núcleo de sua encíclica. Não deixa de ser um aviso ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem se mostrado entusiasta da IA.
Afinal, a concentração de poder nas mãos de um governante conhecido pelo comportamento errático e por decisões polêmicas pode transformar a IA em arma letal. Um ponto bastante positivo da Magnifica humanitas, de Leão XIV, está no fato de pautar a tecnologia na imprensa e nos debates sociais.
É inegável que a inteligência artificial veio para ficar. Seria utopia acreditar que dogmas religiosos consigam frear a tecnologia. Mas é possível adaptar essa ferramenta para que a sociedade extraia dela sempre o melhor. Que seja uma ferramenta empregada como auxiliar, não como adversária ou inimiga. Também considero importante criar legislação específica que coiba excessos ou impeça o uso da IA para impor a força brutal do capital ou os desvarios de chefes de Estado que se achem acima do bem e do mal.