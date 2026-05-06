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ARTIGO

O rugido de Leão XIV

Prevost desponta como líder religioso e estadista capaz de mediar conflitos e denunciar excessos de governantes

. - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)
. - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)

Havia um respeito quase que transcendental quando a Ladainha de todos os Santos começou a ecoar pelos alto-falantes espalhados pela Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano. Foi naquele 7 de maio de 2025 que percebi o peso de tudo o que ocorria bem diante de meus olhos: a história se desdobrava ao sabor de uma tradição secular. Pouco depois, escutava as vozes de cada um dos 133 cardeais eleitores prestando juramento e conclamando a fidelidade absoluta e irrestrita à Igreja Católica. Apontei a câmera do celular para o centro das imensas colunatas do Vaticano, acionei o perfil do Instagram do Correio Braziliense e comecei a narrar tudo aquilo que acontecia. Pouco depois, fiz o mesmo, dessa vez sentado na sala de imprensa  da Santa Sé, de onde acompanhei o último dos cardeais deixar a Capela Sistina e escutei a batida seca das imensas portas, seladas pelo arcebispo Diego Ravelli, mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias. 

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As horas seguintes foram de espera e de suspense. Uma multidão de turistas e fiéis chegava à Praça de São Pedro. Todos tinham os olhares voltados para a pequena chaminé da Capela Sistina. Na tarde seguinte, a fumaça branca foi acompanhada de gritos de euforia e de lágrimas. A Igreja não estava mais órfã. Demorou um pouco para o anúncio de Robert Prevost como novo papa, batizado de Leão XIV. Conterrâneo do pontífice, um norte-americano pendurado na barreira divisória do caminho dos peregrinos, na Via de La Conciliazione, que liga a Basílica de São Pedro a Roma, gritava sem parar. Estava em êxtase. 

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Em um ano de pontificado, Leão XIV surpreendeu ao tecer críticas incisivas e diretas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pontífice tem condenado, de forma reiterada, a guerra dos EUA e de Israel contra o Irã. A viagem apostólica para a África reconduziu o continente ao centro do debate sobre a paz, a miséria e a necessidade de reconciliação em países e regiões arrasados pela guerra civil. Se a missão de Leão XIV começou modesta nos meses iniciais à frente da Igreja, o sucessor de Francisco mostrou a que veio.

Sem meias-palavras e abandonando um pouco o tom excessivamente diplomático de muitos papas, Prevost desponta como líder religioso e estadista capaz de mediar conflitos e denunciar excessos de governantes. Depois de criticar e de ser criticado por Trump, o pontífice tentou contemporizar e evitou polêmicas. Até o fim do mandato do republicano, será interessante ver como Leão XIV se comportará antes os desmandos e despudores de um governante que se acha imperador e que chegou ao sacrilégio de se comparar a Jesus Cristo.

Ontem, Trump emitiu um novo ataque verbal contra Leão XIV. O titular da Casa Branca acusou o papa de "colocar em perigo muitos católicos". A justificativa é de que o pontífice "pensa que é legal para o Irã ter uma arma nuclear". Dessa vez, Prevost preferiu o silêncio — ao menos até o momento em que escrevo estas linhas. A julgar pela personalidade de Leão XIV, é provável que Trump não fique sem resposta. Ainda bem.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 06/05/2026 06:00 / atualizado em 06/05/2026 06:45
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