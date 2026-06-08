Lições de resiliência

Quem trabalha com jornalismo diário acumula, com os anos, uma infinidade de nomes, lugares e histórias na memória. Algumas, no entanto, são especiais. Resistem ao tempo e clamam para serem contadas, não da forma convencional, em disputa com eventos factuais, mas de um ponto de vista mais pessoal, quase confessional. Há conversas (e aqui chamo dessa forma porque a palavra entrevista parece fria demais para o contexto) que mudam um pouquinho o modo como encaramos as durezas da vida.

Semana passada, tive a alegria de receber de dona Margô Lima, cuja trajetória contei na última reportagem de uma série sobre envelhecimento, um áudio de agradecimento pela reportagem. Lembro que, durante a nossa conversa, fiquei mais momentos em silêncio do que fazendo perguntas. Os questionamentos, aliás, faziam-se em minha cabeça. Eu pensava como alguém poderia ter vivenciado tantas dificuldades e, ainda assim, manter-se de pé com tanta positividade e sede de viver.

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Entre os vários desafios, Margô passou por situações de abandono, trabalho análogo à escravidão, racismo e violência doméstica. A esperança de dias melhores, porém, a manteve de pé mesmo quando a depressão ameaçou derrubá-la de vez. Apegada à música e ao teatro, ela virou cantora e atriz depois dos 60 anos. Contou-me, em euforia, sobre a satisfação de aparecer em uma campanha publicitária no intervalo do Jornal Nacional. Margô é só sucesso.

E, apesar disso, ao me agradecer ao telefone, ela disse algo que, mais uma vez, me tocou. "Nunca achei que a minha história seria contada". Ao celebrar o resultado da reportagem, ela falou de amor ao ofício e esperança. Sem saber, me ensinou um pouco sobre fé.

Mas a resiliência nem sempre mora em histórias de superação. Há pouco mais de um mês, conheci dona Antônia Lopes em frente a um tribunal. Aos 92 anos, ela acompanhava o desfecho do julgamento da pior chacina do DF, na qual perdeu filho, nora, netos e bisnetos. Com um andador ao seu lado e um terço em mãos, ela esperou mais de 10 horas por qualquer sinal de justiça — não chorou nem manifestou revolta. Ali, conversou longamente com a imprensa, contou causos do passado e, após o anúncio da sentença, desejou apenas que os condenados se arrependessem do que fizeram.

Ao contar sobre os dias de tormenta após os crimes, ela resumiu: "Perdi seis quilos e a cartilagem da minha pele. Choro antes de dormir. Mas tô viva". Dona Antônia, vale mencionar, perdeu seis dos sete filhos que criou. A dor da perda, segundo reforçou, era antiga, mas não paralisante. Questionada se temia pela liberdade de um dos criminosos, ela negou. O que temeria, afinal, uma mulher que passou por tantos infortúnios e permaneceu de pé?

Ao sair do tribunal, Antônia segurou, com suas mãos miúdas, meu braço. "Foi bom conversar com você", disse-me com um sorriso discreto no rosto. Ali, em meio à correria de câmeras, viaturas e repórteres, pedi-lhe um abraço. Jamais a esquecerei.