A Copa é a bola da vez

Quando soar o apito inicial, na tarde de hoje, terá início a Copa mais festejada e elaborada entre as 32 edições do torneio que coroa o esporte mais popular do mundo. Afora a bola rolando, as atenções estarão voltadas para controvérsias extracampo que vieram se acumulando desde o anúncio das sedes do torneio. Em especial, depois que Donald Trump foi eleito presidente dos EUA, pela segunda vez, em novembro de 2024.
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Desde que tomou posse, em janeiro do ano seguinte, o magnata dos imóveis, hotéis e cassinos declarou guerra à imigração ilegal. Pôs em marcha uma operação agressiva de caçada e deportação sumária de estrangeiros em situação irregular. É essa orientação que prevalece na série de incidentes que marcaram as vésperas da abertura de um torneio que — menos nos Estados Unidos e no Canadá do que no México, para falar nos três países-sedes — enfeitiça o mundo a cada quatro anos.
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As restrições à seleção do Irã, que terá de se hospedar do México e fazer viagens mais longas que os adversários, ilustra o tipo de situação criada pela política externa dos EUA. Quando assumiu o copatrocínio, na parceria inédita entre três países, Washington assumiu um compromisso, semelhante ao que mantém com a sede das Nações Unidas em Nova York: inimizades ou mesmo confrontos não autorizam a barrar a entrada no país dos representantes credenciados dos demais países-membros.
Em novembro passado, Trump recebeu do presidente da Fifa, Gianni Infantino, um prêmio "da paz" — consolação para o Nobel que lhe escapou. Mal virado o ano, sequestrou em Caracas o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Menos de dois meses depois, lançou com Israel sua guerra contra o Irã. Passados mais de 100 dias, os dois países seguem, tecnicamente, em estado de beligerância.
Não faltam vozes que questionem a condição de um país em guerra para sediar um evento como a Copa do Mundo, tanto mais quando o inimigo está entre os participantes. A história, porém, oferece exemplos que poderiam apontar na direção oposta.
Na Antiguidade grega, os Jogos Olímpicos se firmaram como momento em que as guerras ficavam suspensas. A concepção mesma do evento trazia embutida a ideia de que arte e destreza nos esportes tomassem o lugar das armas nas disputas entre as cidades-Estado rivais, como Atenas, Esparta e Tebas. Trocar o combate corpo a corpo por uma competição regida por regras — e sem a morte como objetivo — é gesto que se acomoda ao que nos acostumamos a chamar de avanço civilizatório.
Já na era contemporânea, a própria Fifa teve de administrar situações delicadas. Talvez, a mais emblemática seja a de 1998, na Copa disputada na França. EUA e Irã, já então engalfinhados na disputa geopolítica que permeia a guerra atual, se enfrentaram — com vitória dos visitantes. A partida entrou para a história do futebol como o "jogo da paz".
Os incidentes com a delegação iraniana, somados ao veto imposto a um juiz da Somália e à detenção para interrogatório de um jogador do Iraque, se apresentam como um alerta. Visitantes de diferentes países se viram forçados a desistir dos planos de assistir ao Mundial. Os que chegam aos EUA temem — com uma pilha de razões — a ação fulminante das temidas equipes do ICE, a tropa de choque lançada por Trump contra a imigração ilegal.
Fiel ao lema com o qual se elegeu, de "fazer a América (os EUA) grande novamente", Trump não tem hesitado em lançar mão de todos os meios nas frentes de atrito que escolheu. Impôs sobretaxas comerciais unilateralmente, invadiu a Venezuela, atacou o Irã.
A Copa do Mundo é a bola da vez.