A versão do amanhã chegou

Grande parte da minha infância e da adolescência — até mesmo no início da vida adulta — foi marcada por uma grande expectativa em relação ao futuro. A humanidade fez avanços tecnológicos ao longo de toda a história, mas, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, pairava no ar a sensação de que o amanhã seria profundamente moldado por técnicas e ferramentas vindas direto dos filmes de ficção científica. De certa forma, isso ficou no passado, e parte dessa expectativa virou o presente — para o bem e para o mal.

Aparelhos celulares colocam o mundo em nossas mãos, perguntas são respondidas em segundos, contatos se tornam eternos. Carros movidos a eletricidade viraram realidade, e alguns já são mais baratos do que modelos a combustão. Hoje exploramos o espaço como nunca, tendo acesso a fotos das profundezas do universo. Vivemos experiências que nossas versões do passado só podiam imaginar.

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Outra visão de futuro que se populariza a cada dia é a inteligência artificial, IA para os íntimos. ChatGPT, Gemini, Claude. As opções acumulam conhecimento para oferecer soluções imediatas.

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Como se a existência dessas ferramentas não fosse revolucionária o suficiente, as gigantes da tecnologia buscam ainda mais. Na última semana, tive a oportunidade de visitar o Google for Brasil 2026, em São Paulo, a convite da própria empresa. Na oitava edição, o evento apresenta as novidades desenvolvidas nos últimos meses para entusiastas, jornalistas e influenciadores — e, consequentemente, ao público em geral.

Ficou claro que a big tech busca potencializar o uso da IA de diversas formas, integrando-a ao que os executivos descolados chamam de "ecossistema virtual". Ao abrir o evento, o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, defendeu que a IA "já faz parte da rotina do brasileiro".

A afirmação — reforçada por outros executivos em conversas informais ao longo do dia — não me causa dúvidas. Os sistemas usados em chats estão cada vez mais entrelaçados ao cotidiano. Trata-se daquele esperado futuro que chegou.

O que talvez escape aos olhos é que essa versão do amanhã não é perfeita. Mesmo que apresente diversos avanços (como a comunicação dessas empresas gosta de ressaltar), o uso da IA também traz problemas. Viés de algoritmo, alucinações, privacidade, falta de transparência e impactos socioeconômicos são algumas dessas questões. Mais de perto, como alguém que trabalha com jornalismo há mais de uma década, chama-me a atenção a forma como a tecnologia trata a propriedade intelectual.

As informações usadas pelas IAs para exercer diversas funções não surgem por "mágica". Esses dados tiveram fontes, muitas delas jornalísticas, e o uso, portanto, não deveria ser indiscriminado. Deveria obedecer a regras claras sobre direitos autorais.

Durante o evento, ao conversar com alguns executivos sobre IA e propriedade intelectual, a impressão que tive é que a empresa não ignora o problema e já firmou acordos com veículos de imprensa para lidar com a compensação. Resta saber se o futuro vai atestar tal visão.



