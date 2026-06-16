Segurança viária também precisa de mais investimentos

Sob a justificativa de estar tirando uma legião de brasileiros da "invisibilidade", o governo Lula também pode deixar mais evidente um dos problemas viários que mais crescem no país. Na última sexta-feira, o chefe do Executivo anunciou um programa de financiamento para quem usa moto ou bicicleta como instrumento de renda — basicamente, entregadores e mototaxistas. Há regras claras sobre quem poderá ser beneficiado pelo Move Brasil e comprar veículos de duas rodas de forma facilitada. O mesmo não acontece em relação às condições de convivência entre motorizados, pedestres e ciclistas tradicionais.

Há uma diretriz estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que funciona como uma espécie de marco legal para a mobilidade de veículos leves e individuais de baixa potência no país, mas cabe a cada município adaptar as regras conforme sua realidade e conveniência. O resultado é uma diversidade de normas para temas-chaves do ponto de vista da segurança viária — como a velocidade máxima permitida para o tráfego de bicicletas e patinetes elétricos e a possibilidade de circulação em calçadas e ciclovias. Em termos práticos, isso acaba por favorecer a ocorrência de infrações e acidentes.

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A situação do Rio de Janeiro é bem ilustrativa nesse sentido. Logo após atropelamento e morte de mãe e filho, que estavam em uma bicicleta elétrica, em março deste ano, na Zona Norte, a prefeitura implementou novas regras de mobilidade, incluindo a proibição de circulação em calçadas e ciclovias. De imediato, especialistas alertaram que a mudança sem adequação das vias e aumento da fiscalização apenas trocaria o sujeito em risco: em vez de pedestres e ciclistas tradicionais, passariam a ser mais vulneráveis os condutores de veículos leves. Só neste mês, perderam a vida na capital fluminense uma criança de 9 anos, novamente na Zona Norte, e um homem de 30 anos, no Recreio dos Bandeirantes. Os dois estavam em bicicletas elétricas e foram atingidos por ônibus. Em todo o estado, de janeiro a abril, as emergências municipais atenderam 11 mil motociclistas e garupas vítimas de acidente de trânsito, o dobro em relação ao mesmo período de 2024.

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As outras unidades da Federação enfrentam mazela semelhante. Em cinco anos (de 2019 a 2024), as mortes no trânsito com motocicletas subiram 38% no país, passando de 11.182 para 15.459, segundo a versão mais recente do Atlas da Violência. Não se pode perder de vista a complexidade para a recuperação dos sobreviventes. Levantamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) revela que um terço das vítimas de sinistros com motocicletas atendidas nos principais serviços de ortopedia e traumatologia passa a sofrer com sequelas permanentes, sendo a dor crônica a mais comum.

Jovens periféricos e sem vínculos empregatícios — portanto, marginalizados em razão da desigualdade estrutural brasileira — formam o grande bolsão de entregadores e mototaxistas no país. Nesse sentido, políticas públicas para melhorar as condições de vida desses indivíduos são muito bem-vindas. Não podem, porém, serem implementadas sem considerar os possíveis efeitos colaterais. O aumento da frota em razão das facilidades financeiras tende a pressionar um sistema de tráfego já desordenado, sobretudo nas grandes cidades. Portanto, implementado o Move Brasil, é urgente que todos os entes legalmente responsáveis por garantir a segurança do trânsito criem condições para que as vias deste país não fiquem ainda mais caóticas.



