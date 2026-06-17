Perdão, Maria Eduarda

Maria Eduarda, espero que perdoe a humanidade. As redes sociais viraram um esgoto a céu aberto. Culparam você, garota, por sua própria morte. Acredita? Teve gente que mostrou a capacidade de argumentar que era seu dever ter checado a corda antes que fosse lançada ao vazio. Gente que faz ilações absurdas e expõe um "raciocínio" irracional apenas para causar e ter cliques. Maria Eduarda, a única pessoa inocente nessa história é você. Tudo o que queria era um momento de adrenalina, algo tão comum entre tantos jovens. Quem deveria ter conectado o cabo de segurança não o fez. Quem deveria ter conferido mais de uma vez a conexão foi negligente. Eu diria até mais do que isso: criminoso. O que aconteceu com você foi, no mínimo, uma negligência gravíssima. Quem apenas supôs que a corda estivesse amarrada ao seu corpo aceitou o risco de um resultado trágico.

O que dizer da Prefeitura de Limeira (SP), que tinha a obrigação de fiscalizar a empresa que prestava o serviço e os equipamentos e, aparentemente, não o fez? Pois é, Maria Eduarda. A negligência absurda de tantas pessoas custou sua vida. E internautas tentaram matá-la outra vez. É incrível culpabilizar a vítima. "Ah, mas como ela não olhou a corda?" Em muitos desses comentários, há um velho habito social: responsabilizar mulheres pela violência ou pelo dano que sofreram. Sintomático que tal questionamento tenha partido de "homens".

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O que aconteceu com você não foi um mero acidente. A imagem de seu corpo sendo arremessado da ponte me causa calafrios, embrulha-me o estômago. Como podem tantos sonhos e planos serem interrompidos tão bruscamente e de um jeito tão estúpido?

Não consigo conceber a dor de seus pais e de seus irmãos ao tê-la arrancada do seio da família. Espero que a Justiça seja inclemente com aqueles que cometeram uma omissão criminosa e assassina. Isso não vai devolver o seu sorriso e trazê-la de volta aos seus entes queridos, mas servirá de exemplo para que uma barbaridade como a que a vitimou não volte a ocorrer.

Ao rever as imagens de sua morte, também me questiono por que tanta gente se prestou a gravar com o celular e a não reparar que havia algo muito errado. Somente perceberam a corda solta quando escutaram seu corpo caindo no solo.

Parece que o celular, as redes sociais, a ânsia por visualizações e comentários alheios emburreceram as pessoas. Como se fossem tapa-olhos, ocultando a visão daquilo que realmente importa. E o que dizer de gente que manipulou a imagem de seu corpo caindo para transformá-la em anjo e viralizar o vídeo alterado na internet? As pessoas perderam o senso de ridículo. Perdão por ninguém ter se importado com você pouco antes de sua partida.



