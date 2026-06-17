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Perdão, Maria Eduarda

Maria Eduarda, espero que perdoe a humanidade. As redes sociais viraram um esgoto a céu aberto. Culparam você, garota, por sua própria morte. Acredita?

. - (crédito: Reprodução de vídeo)
. - (crédito: Reprodução de vídeo)

Maria Eduarda, espero que perdoe a humanidade. As redes sociais viraram um esgoto a céu aberto. Culparam você, garota, por sua própria morte. Acredita? Teve gente que mostrou a capacidade de argumentar que era seu dever ter checado a corda antes que fosse lançada ao vazio. Gente que faz ilações absurdas e expõe um "raciocínio" irracional apenas para causar e ter cliques. Maria Eduarda, a única pessoa inocente nessa história é você. Tudo o que queria era um momento de adrenalina, algo tão comum entre tantos jovens. Quem deveria ter conectado o cabo de segurança não o fez. Quem deveria ter conferido mais de uma vez a conexão foi negligente. Eu diria até mais do que isso: criminoso. O que aconteceu com você foi, no mínimo, uma negligência gravíssima. Quem apenas supôs que a corda estivesse amarrada ao seu corpo aceitou o risco de um resultado trágico.

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O que dizer da Prefeitura de Limeira (SP), que tinha a obrigação de fiscalizar a empresa que prestava o serviço e os equipamentos e, aparentemente, não o fez? Pois é, Maria Eduarda. A negligência absurda de tantas pessoas custou sua vida. E internautas tentaram matá-la outra vez. É incrível culpabilizar a vítima. "Ah, mas como ela não olhou a corda?" Em muitos desses comentários, há um velho habito social: responsabilizar mulheres pela violência ou pelo dano que sofreram. Sintomático que tal questionamento tenha partido de "homens".

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O que aconteceu com você não foi um mero acidente. A imagem de seu corpo sendo arremessado da ponte me causa calafrios, embrulha-me o estômago. Como podem tantos sonhos e planos serem interrompidos tão bruscamente e de um jeito tão estúpido?

Não consigo conceber a dor de seus pais e de seus irmãos ao tê-la arrancada do seio da família. Espero que a Justiça seja inclemente com aqueles que cometeram uma omissão criminosa e assassina. Isso não vai devolver o seu sorriso e trazê-la de volta aos seus entes queridos, mas servirá de exemplo para que uma barbaridade como a que a vitimou não volte a ocorrer.

Ao rever as imagens de sua morte, também me questiono por que tanta gente se prestou a gravar com o celular e a não reparar que havia algo muito errado. Somente perceberam a corda solta quando escutaram seu corpo caindo no solo.

Parece que o celular, as redes sociais, a ânsia por visualizações e comentários alheios emburreceram as pessoas. Como se fossem tapa-olhos, ocultando a visão daquilo que realmente importa. E o que dizer de gente que manipulou a imagem de seu corpo caindo para transformá-la em anjo e viralizar o vídeo alterado na internet? As pessoas perderam o senso de ridículo. Perdão por ninguém ter se importado com você pouco antes de sua partida.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 17/06/2026 06:00
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