A ameaça de Trump e o silêncio dos pré-candidatos

O compartilhamento por Donald Trump de artigo escrito por John Gizzi, publicado no site norte-americano de extrema-direita Newsmax, deixa claro que as eleições presidenciais brasileiras não estão somente sendo observadas com lupa pela Casa Branca, mas, sobretudo, estão seriamente ameaçadas de sofrerem alguma espécie de intervenção por parte do governo de Washington. É seríssimo, e tem de acender a luz vermelha entre as instituições nacionais. Mais: devem receber de todos os que se colocam como candidatos à disputa o mais veemente repúdio.

O título do artigo de Gizzi é nada sutil: Trump conquista oito vitórias, em sete anos, na América Latina. Prossegue o articulista, em cuja foto ostenta chapéu à moda Gambino. "As eleições na Colômbia e no Peru representam as mais recentes vitórias de um movimento regional crescente que abraçou muitos dos temas associados ao presidente Donald Trump: lei e ordem, nacionalismo econômico, segurança de fronteiras, antissocialismo e resistência aos sistemas políticos estabelecidos". Gizzi insiste, então, no mentiroso mantra bolsonarista. "A eleição já está gerando intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e se a disputa será conduzida de maneira considerada livre e justa por todos os lados".

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De novo o extremismo põe em xeque as urnas eletrônicas, que há 30 anos elege vereadores, deputados estaduais, distritais e federais, senadores e presidentes, sem que qualquer indício de fraude tenha sido detectado nessas três décadas.

Entende-se que as instituições de Estado se mantenham em silêncio sobre a ameaça de Trump. Um artigo compartilhado por um presidente com gosto pela fanfarronice, embora à frente da maior potência militar do planeta, é um indício, não uma confirmação. É preciso deglutir o que foi escrito para levantar as medidas preventivas. É compreensível que algumas discussões sejam feitas reservadamente.

Mas aos pré-candidatos não é facultado o silêncio. Deles não se pode esperar que tal sinalização seja apenas manifestação de liberdade de expressão. Não é. É o desejo claro de impor um alinhamento a todo um continente.

Trata-se aqui de definirmos barreiras sobre o que interessa ao Brasil como nação independente. Se países vizinhos desejam seguir, pela via eleitoral, na direção daquilo que os Estados Unidos podem lhes oferecer, estejam à vontade — apenas a eles cabe avaliar a extensão dos ônus e dos bônus que obterão.

Gostem ou não do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fato é que foi o único pré-candidato que disse com todas as letras a Trump para que "não se meta nas eleições brasileiras". Dos demais, não se ouviu palavra nesse sentido. Alguns não o fizeram por sabujice, mas outros têm forte desejo de atrelar o país à agenda de Washington, por pior que seja para nós.

As palavras de Gizzi compartilhadas por Trump reacenderam o radicalismo de grupos de extrema-direita, que, nas redes sociais, passaram a pregar abertamente o não reconhecimento de uma eventual reeleição de Lula. Se estribam numa falsa equivalência: como a esquerda ameaça não admitir a vitória de Keiko Fujimori, no Peru, o mesmo pode ser feito aqui. Sugerem até mesmo que, se o petista vencer em outubro, Trump considere ilegítimo o resultado e, assim, imponha sanções que estrangulem a economia brasileira.

O que dizem os pré-candidatos? De um, Lula, sabemos o que pensa. E os demais? Estão confortáveis diante de tais ameaças?



