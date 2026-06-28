A democracia sitiada por dentro

Em agosto de 2024, porém, o Congresso Nacional aprovou a cobrança de 20% sobre essas compras. A medida acabou sendo sancionada pelo presidente Lula, apesar das críticas feitas pelo próprio governo. - (crédito: PAS Flickr wikimdia commons )

Há uma fissura profunda na democracia brasileira que não se revela apenas nos embates políticos visíveis, mas nas fragilidades do próprio processo eleitoral. A legislação atual não dispõe de mecanismos suficientes para impedir que o crime organizado financie campanhas, influencie candidaturas e alcance posições de poder dentro das instituições. Trata-se de um problema estrutural que permanece sem resposta adequada.

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O primeiro ponto crítico está na lógica da fiscalização eleitoral. A prestação de contas das campanhas ocorre, em regra, após a realização das eleições. Quando irregularidades são identificadas, o mandato já foi exercido e os efeitos da fraude já atingiram o sistema democrático. Fiscalizar apenas depois do pleito significa agir quando o dano já está consumado.

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A fragilidade também aparece no registro de candidaturas. Embora a Justiça Eleitoral possua instrumentos para barrar determinadas situações excepcionais, o sistema não consegue impedir, de forma eficaz, candidaturas financiadas por recursos de origem criminosa quando essa vinculação ainda não foi formalmente reconhecida. A democracia acaba aguardando a conclusão de processos judiciais enquanto o processo eleitoral segue seu curso.

O problema tornou-se mais complexo porque o próprio crime organizado se sofisticou. Hoje, suas organizações não atuam apenas por meio da violência territorial. Elas se inserem na economia formal, utilizando empresas, prestadores de serviços e atividades aparentemente legítimas. Em uma campanha eleitoral, recursos ilícitos podem circular por contratos de impressão de material gráfico, serviços de alimentação, eventos, transporte e diversas outras etapas da cadeia produtiva. O dinheiro criminoso passa a adquirir aparência de legalidade antes mesmo que os órgãos de controle possam identificá-lo.

Diante desse cenário, torna-se indispensável a construção de uma estrutura permanente de inteligência preventiva, capaz de integrar Receita Federal, Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos estaduais e Justiça Eleitoral. Sem uma atuação coordenada e anterior ao dia da votação, a democracia continuará vulnerável a formas silenciosas de captura institucional promovida pelo poder econômico criminoso.

Os efeitos dessa deficiência não são meramente teóricos. Casos amplamente divulgados mostram vereadores presos por vínculos com facções, eleições questionadas por financiamento ilícito descoberto apenas após o pleito, transferência de locais de votação em razão da influência territorial do crime organizado e candidaturas sustentadas por estruturas criminosas que conseguem chegar ao exercício do mandato. São episódios que revelam a crescente capacidade dessas organizações de interferir na vida política nacional.

Nesse contexto, a Lei nº 15.358/2026 — conhecida como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado ou Lei Raul Jungmann — representa avanço relevante. A norma introduziu o tipo penal de domínio social estruturado, voltado ao enfrentamento de grupos que exercem controle sobre territórios, comunidades ou atividades econômicas mediante violência ou grave ameaça. Também ampliou os instrumentos de bloqueio patrimonial, incluindo ativos digitais e criptomoedas, e endureceu o tratamento destinado às lideranças de organizações criminosas ultraviolentas.

Entretanto, existe uma limitação imediata. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que as alterações promovidas pela nova lei no Código Eleitoral não poderão ser aplicadas às eleições de 2026, em razão do princípio da anualidade eleitoral. Assim, permanecem abertas as mesmas vulnerabilidades que já caracterizam o sistema: fiscalização tardia, ausência de monitoramento preventivo e dificuldade para impedir a entrada de recursos ilícitos durante as campanhas.

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A nova legislação oferece um importante paradigma para o futuro, mas não resolve, por si só, os desafios existentes. É necessário avançar na criação de mecanismos específicos para o processo eleitoral, como integração permanente de inteligência financeira, verificação prévia da origem dos recursos utilizados pelas campanhas e prestação de contas em tempo real. Essas medidas não restringem a liberdade política; ao contrário, são instrumentos destinados a protegê-la.

A democracia não é ameaçada apenas por ataques externos ou rupturas institucionais explícitas. Ela também pode ser corroída de forma gradual quando organizações criminosas conseguem transformar poder econômico ilícito em influência política legítima. Combater essa realidade exige prevenção, coordenação institucional e capacidade de agir antes que o dano se consolide. O custo da omissão, nesse caso, recai diretamente sobre a própria democracia.