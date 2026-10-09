Viver é bom!

José Sarney — ex-presidente da República, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras

Antigamente, o velho era objeto de respeito e reverência. Veja-se o culto que a eles faziam, e ainda fazem, os índios, sendo parte de sua cultura essa marca. Estudando a História, vamos encontrar essa quase divinização dos velhos no fato de serem eles a memória dos povos. Sem escrita, a única maneira de guardar o passado era a memória, e esta, quanto mais antiga, mais longe ia no conhecimento de tudo, dos fatos cotidianos até todos os ramos dos acontecimentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Vemos isso no Fedro, de Platão, em que Sócrates conta que o deus Thot levou ao rei do Egito, Thamus, a escrita, remédio contra a dificuldade de aprender e recordar. O rei Thamus reagiu: "O que será de nossas memórias, de tudo que temos na cabeça, se o homem vai ter tudo isso armazenado na escrita? Ela só produzirá nas almas o esquecimento dos que a aprenderem, fazendo com que deixem de exercitar a memória; confiando nesse auxílio a escrita, eles deixarão a caracteres materiais o cuidado de recordar as lembranças de que seu espírito terá perdido o traço".

Os velhos, então, eram os verdadeiros sábios: eram os guardiões da experiência e testemunhas do passado.

Assim, a velhice foi tema constante desde o começo da literatura e continua sendo objeto de reflexão, associada à morte, por parte de filósofos e pensadores.

No tempo bíblico, se vivia muito. E não são poucos os personagens que viviam séculos, o maior deles, Matusalém, avô de Noé, 969 anos, e não sabia quantos filhos, netos e bisnetos tinha, porque todos eram avós e bisavós e já tinham morrido. Até 187 anos, procriou, e Noé, seu neto, até 500 anos. Todos os patriarcas, segundo a Bíblia, viveram muito e funcionaram demais.

Há alguns anos, li uma pesquisa sobre a maneira de os brasileiros encararem o envelhecimento, que revelou que apenas 9% dos entrevistados afirmaram não ter nenhum receio do envelhecimento, ou seja, a maioria receia essa fase da vida. O paradoxo é que todos querem envelhecer, desejando chegar, uns, mais pessimistas, aos 76 ou 85 anos, outros, mais otimistas, aos 96, e ainda outros até 120 anos. Todos acreditando nos novos medicamentos, na medicina preventiva e no progresso das técnicas de cirurgia.

A verdade é que é muito bom fazer aniversário e assistir à mudança de ano. Bobbio, o grande politicólogo italiano, ao definir sua velhice, disse: "A velhice é muito boa, mas com um grave defeito: dura muito pouco".

Mas o tempo é uma invenção dos homens. O que existe é a eternidade, sem começo nem fim. O homem resolveu marcar a vida pelos anos. Nós, cristãos pelo nascimento de Cristo, há 2026 anos, menos que uma gota de água na imensidão dos dias e das noites. Os judeus têm o seu calendário; os chineses, idem; e nós este que seguimos, chamado de gregoriano, porque foi São Gregório que conseguiu essa fórmula de 28 dias em fevereiro; de quatro em quatro anos, 29; e com meses de 30 e de 31 dias — tudo de modo a fechar a rotação da Terra em torno do Sol, nos 365 dias de um ano.

Envelhecer é bom, como dizia Saulo Ramos, meu amigo que em 2013 levou: "A outra solução é pior. Melhor é confessar!". Concordo. A outra solução é não envelhecer, levado por aquele esqueleto com foice na mão, inspirado em Plutão, ou pela velha Morta, a terceira das Parcas, que cortava o fio da vida tecido por Nona e controlado por Décima, velhas memórias dos romanos.

Jorge Amado me dizia: "Até hoje não encontrei nenhuma vantagem na velhice". E terminava contando seu encontro com Pablo Neruda depois da separação de longos anos de exílio. Quando Jorge lhe perguntou sobre determinado amigo comum, Neruda respondeu-lhe: "Não me pergunte por ninguém, todos já morreram".

Isso eu considero o pior de envelhecer: perder todos os amigos de sua geração, um a um, ver indo embora todas as referências da infância, da mocidade, da maturidade e do nosso universo sentimental.

Ainda bem que Deus, como o bondoso Pai que é, nos deu o conforto de nunca os esquecer.



