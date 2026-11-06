Quando a amizade é tudo: as lições de um reencontro em São Paulo

Normalmente, uso esse espaço, todas as sextas-feiras, para abordar temas quentes da política, da economia ou da cidade em que vivemos. Hoje, peço licença ao leitor para fazer uma mescla desse período pós-eleição com uma experiência pessoal vivida nos últimos dias. No fim de semana passado, emendado com o feriado de Finados, tive a chance de voltar a me reunir com uma turma que faz parte da minha vida há praticamente três décadas.

Estivemos em São Paulo para participar da celebração do casamento de um grande irmão, Rodrigo, com Mariana. Os futuros pais da já amada Ana. Daqui, fomos eu e mais oito amigos: André, Carlos Sérgio, Gabriela, Guga Calsing, Guga Rabelo, Marcus, Rafael e Ricardo. Todos com os respectivos familiares. Somos uma turma que se conheceu nos corredores do curso de jornalismo do Ceub, no fim dos anos 1990. Durante três dias, pudemos celebrar os noivos em uma cerimônia bem intimista, cuidadosamente pensada e inesquecível; relembrar histórias; ouvir confidências; e pensar o futuro.

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Como escreveu Mário Quintana (1906-1994), "a amizade é uma espécie de amor que nunca morre". Talvez seja essa a melhor definição para um sentimento que resiste ao tempo, à distância, às mudanças profissionais e às diferentes fases da vida. Cada um enfrentou desafios e acumulou experiências. Nos falamos direto por WhatsApp, temos um grupo com interações quase diárias, só que, se a rotina nos afastou fisicamente, ao mesmo tempo, não diminuiu o afeto. Basta um reencontro para perceber que certas relações permanecem intactas.

O momento também me levou a refletir sobre o ambiente político brasileiro depois de mais uma eleição marcada pela polarização. As disputas terminam nas urnas, mas as divisões frequentemente continuam dentro das famílias, entre colegas de trabalho e até nos grupos de amigos. Opiniões divergentes, que deveriam fazer parte de qualquer sociedade democrática, acabam se transformando em motivo de afastamento, xingamentos e ressentimento.

Há uma frase do escritor tcheco Milan Kundera (1929-2023) que merece ser sempre lembrada: "Nada é mais tolo do que sacrificar uma amizade pela política". Impossível não concordar. Nenhum candidato, partido ou corrente ideológica deveria ter tamanho poder sobre nossas relações pessoais. A democracia pressupõe divergência. Amigos podem votar em candidatos diferentes, defender ideias opostas e discordar profundamente sobre os rumos do país. O respeito precisa sobreviver a essas diferenças.

Já o jornalista e escritor Paulo Sant'Anna (1939-2017) também nos deixou uma reflexão interessante: "A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor, eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos, enquanto o amor tem intrínseco o ciúme, que não admite rivalidade". É uma maneira bonita de compreender a generosidade que existe na amizade. Há espaço para compartilhar alegrias, acolher dificuldades e aceitar que cada pessoa tenha sua própria maneira de enxergar o mundo.

Voltei de São Paulo com a sensação de que esses encontros precisam ser cada vez mais frequentes. A vida adulta impõe compromissos, responsabilidades e distâncias. O tempo passa depressa. Por isso, é preciso encontrar espaço na agenda para quem faz parte da nossa história. Afinal, quase 30 anos depois, seguimos juntos.



