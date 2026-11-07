A fé move votos em mão dupla

Adam Hamilton, pastor metodista da Igreja da Ressurreição, é o primeiro democrata eleito senador pelo Kansas em 94 anos - (crédito: AFP)

A eleição de um seminarista presbiteriano no Texas e de um pastor metodista no Kansas para o Senado dos Estados Unidos expôs uma disputa além das urnas: quem pode falar em nome da fé na política?

James Talarico, de 37 anos, derrotou o republicano Ken Paxton na disputa texana. Deputado estadual e ex-professor, o democrata incorpora a formação religiosa ao discurso público. O estudante eclesiástico ganhou projeção ao recorrer a argumentos teológicos em debates políticos. Na campanha, também tratou do custo de vida e de denúncias de corrupção. A vitória não se explica apenas pela fé.

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Primeiro democrata eleito senador pelo Kansas em 94 anos, na Grande Depressão, Adam Hamilton, pastor metodista da Igreja da Ressurreição, falou de decência, compaixão, redução da polarização e economia.

As duas vitórias fazem parte de um resultado mais amplo: seis lideranças cristãs progressistas — entre clérigos e representantes leigos — venceram nas eleições de meio de mandato de 3 de novembro. O dado contrasta com a associação frequente entre presença evangélica na política americana e direita republicana. Não indica o recuo desse campo. Revela, porém, que a identidade cristã também está disposta a sustentar projetos políticos distintos.

Talarico não propõe retirar a religião do debate público. Disputa o sentido da presença nele. Um candidato pode apresentar convicções religiosas e pedir votos a partir delas. Outro aspecto é reivindicar para um partido, grupo ou liderança o monopólio da fé, como se determinada posição política fosse a única tradução legítima do Evangelho.

No Brasil, um levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em parceria com o Common Data, identificou 445 candidaturas com referências religiosas no nome de urna em 2026. Desse total, 285 utilizaram "pastor" ou suas variações. Apenas 41, porém, declararam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a ocupação de sacerdote ou membro de ordem ou seita religiosa. A direita concentrou 56,6% dos registros, contra 21,8% da esquerda e 21,6% do centro. A próxima legislatura da Câmara dos Deputados tem 97 evangélicos, 16 a mais do que em 2022. A maioria (83) no PL, Republicanos, União Brasil, PSD, PP e Podemos. Sete são de partidos de esquerda.

Os números não permitem projetar no Brasil o percurso americano, nem equiparar os sistemas políticos dos dois países. Permitem perguntar se a eleição de lideranças cristãs progressistas nos EUA pode estimular pastores e outras vozes religiosas brasileiras a disputar espaço público fora do alinhamento mais tradicional de parte do eleitorado evangélico. Temos uma tendência?

A questão não é se religiosos devem participar da política. Em uma democracia, eles têm o mesmo direito de qualquer cidadão de apresentar propostas, concorrer a cargos e defender convicções. A fronteira democrática é ultrapassada quando a autoridade espiritual serve para constranger consciências, converter divergências em pecado ou apresentar adversários no campo político como inimigos de Deus.

Convicções religiosas podem orientar escolhas públicas. O exercício do poder, por sua vez, exige compromisso com todos — inclusive com quem não professa religião alguma ou interpreta o cristianismo de outra forma. Um líder religioso não precisa abandonar o púlpito para entrar na política. Em contrapartida, não pode tratar as urnas como extensão do altar.

A pergunta central não é quem tem o direito de levar o Evangelho à seara política, mas quem ganha quando alguém tenta se declarar o único intérprete das Escrituras.



