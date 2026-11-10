Um ministério para o novo mundo do trabalho

Milton Coelho — ex-secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP)

O mundo do trabalho está passando por profundas transformações. As mudanças tecnológicas, as novas formas de ocupação, a expansão do trabalho autônomo e o crescimento dos pequenos negócios exigem do Estado brasileiro uma capacidade renovada de formular e executar políticas públicas. Nossa estrutura administrativa precisa acompanhar essas transformações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

É nesses termos que proponho um debate sobre a criação do Ministério do Trabalho, Emprego, Empreendedorismo e Inclusão Produtiva, mediante a fusão e o redesenho institucional do Ministério do Trabalho e Emprego com o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Não se trata de simplesmente reunir dois órgãos ou reduzir estruturas administrativas. A proposta é construir uma nova institucionalidade, capaz de integrar políticas que hoje, embora relacionadas, são formuladas e executadas de maneira fragmentada.

O trabalhador assalariado, o autônomo, o microempreendedor individual e o pequeno empresário participam de uma mesma realidade econômica, embora possuam condições e direitos distintos. Uma pessoa pode, ao longo da vida, transitar entre o emprego formal, o trabalho por conta própria e a atividade empresarial. Entretanto, as políticas públicas nem sempre acompanham essas trajetórias.

A Constituição Federal oferece fundamentos para essa integração. O artigo 1º estabelece os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da República. O artigo 170 reafirma a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, orientando a ordem econômica para assegurar existência digna e justiça social. Também determina tratamento favorecido às empresas de pequeno porte.

Portanto, trabalho e empreendedorismo não devem ser tratados como agendas antagônicas. São dimensões distintas, mas complementares, de uma estratégia nacional de desenvolvimento econômico e social.

A reestruturação sugerida permitiria reorganizar competências em secretarias especializadas, preservando a fiscalização trabalhista, as relações de trabalho, a política de emprego e qualificação, o microempreendedorismo, as micro e pequenas empresas, a economia solidária e o artesanato.

A inovação fundamental, entretanto, estaria em elevar a inclusão socioprodutiva à condição de eixo estratégico de todo o ministério. Deixaria de ser atribuição isolada de uma secretaria para orientar o planejamento, o orçamento e a execução das políticas ministeriais.

Essa concepção reconhece que inclusão produtiva não significa apenas oferecer capacitação ou estimular a abertura de empresas. Significa criar condições efetivas para que milhões de brasileiros tenham acesso ao trabalho digno, à renda, à proteção social, ao crédito, à assistência técnica e aos mercados.

O redesenho também permitiria integrar os instrumentos de execução. O Sistema Nacional de Emprego, os programas de qualificação profissional, as políticas de microcrédito, a educação empreendedora e o apoio aos pequenos negócios poderiam operar de forma articulada, respeitadas suas competências legais.

Outro avanço seria fortalecer a atuação territorial do governo federal, ampliando a capacidade das atuais Superintendências Regionais do Trabalho para articular políticas de emprego, empreendedorismo e inclusão produtiva, em cooperação com estados, municípios, institutos federais e Sebrae.

É indispensável assegurar que essa reorganização preserve a autonomia técnica da inspeção do trabalho, os direitos trabalhistas e o tratamento constitucional favorecido aos pequenos negócios. Integrar políticas não significa confundir suas finalidades ou enfraquecer suas garantias.

A reforma exigiria estudos de impacto administrativo e orçamentário, além de instrumentos legais adequados. Sua justificativa não deve repousar numa economia presumida de recursos, mas na possibilidade de melhorar a coordenação, reduzir sobreposições e ampliar a efetividade da ação governamental.

O Brasil precisa superar a visão fragmentada que separa artificialmente políticas destinadas a pessoas que participam de um mesmo universo produtivo. O desafio não é apenas gerar mais empregos ou formalizar mais empresas. É construir oportunidades sustentáveis de trabalho, renda e desenvolvimento, com direitos e proteção social.

A reestruturação ministerial, concebida sobre esses fundamentos, poderá representar um passo importante na modernização do Estado brasileiro, colocando o trabalho, o empreendedorismo e a inclusão socioprodutiva no centro de uma estratégia integrada de desenvolvimento nacional.



