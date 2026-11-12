A força da solidariedade

A proximidade do fim do ano provoca um reforço na corrente de solidariedade pelo país para garantir um Natal mais digno a milhões de pessoas. Uma dessas iniciativas é da Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Betinho, há 33 anos, e que realiza a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina.

A edição deste ano do Natal sem fome, campanha da entidade, está em andamento, mobilizando doadores, empresas e voluntários. Em 2025, a iniciativa garantiu 5 mil toneladas de alimentos, que foram distribuídos a dois milhões de pessoas em insegurança alimentar.

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Segundo a Ação da Cidadania, R$ 50 doados ajudam a compor 50 refeições; e R$ 120, a levar alimento para duas famílias. Mas toda colaboração conta, independentemente do valor. O doador pode contribuir, com a quantia que estiver ao seu alcance, pelo site natalsemfome.org.br.

O IBGE classifica a insegurança alimentar em três níveis: a leve é a preocupação ou a incerteza quanto ao acesso a alimentos e a redução da qualidade deles para não afetar a quantidade; a moderada, a falta de qualidade e a redução na quantidade de alimentos entre adultos; e a grave, a falta de qualidade e a redução na quantidade de alimentos, atingindo, inclusive, crianças e adolescentes.

Nos últimos anos, o Brasil conseguiu avanços importantes no enfrentamento à vulnerabilidade alimentar, com medidas como Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos e melhora no mercado de trabalho. O resultado é que, desde 2025, está fora do Mapa da Fome, conforme destaca a Organização das Nações Unidas (ONU). E atingiu o menor índice histórico de insegurança alimentar severa: 0,6% da população.

Apesar dos progressos e de sermos um dos países que mais produzem alimentos no mundo, a fome ainda é uma realidade por aqui. Há 20,3 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Dessas, 1,2 milhão enfrentam insegurança alimentar grave. E é aí que a empatia coletiva faz toda a diferença.

Além da Ação da Cidadania, há uma série de outras mobilizações, tanto locais quanto nacionais, voltadas para aplacar o flagelo da fome — pelo site paraquemdoar.org é possível acessar algumas delas. A contribuição de cada um de nós ajuda a levar comida para o prato de milhões de vulneráveis, inclusive de crianças e adolescentes.



