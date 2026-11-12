Quando o clima muda, a dengue avança e exige resposta

Julio Croda — médico infectologista e pesquisador da Fiocruz

Nos últimos anos, o Brasil assistiu à quebra de barreiras geográficas históricas na epidemiologia da dengue, com a expansão sem precedentes da doença rumo à Região Sul e um aumento alarmante de casos notificados durante o inverno no Sudeste. Essa transmissão fora do pico habitual estabelece um risco epidemiológico residual, que impulsiona surtos ainda maiores no ciclo seguinte.

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Essa nova dinâmica ganha contornos alarmantes diante da recente discussão, apontada em nota técnica da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMap) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que alerta para a alta probabilidade da formação de um novo El Niño entre 2026 e 2027.

Historicamente, o aquecimento das águas do Pacífico funciona como combustível para crises sanitárias de grande magnitude no país, como as registradas em 1998, 2015 e no biênio 2023-2024. Em cenários como esses, com elevação de temperaturas e, por consequência, alteração do regime de chuvas, as condições são especialmente favoráveis para o aumento da replicação do vírus da dengue, antecipando e intensificando as curvas de contágio.

É justamente essa aceleração da transmissão, associada às mudanças climáticas, que exige uma resposta de saúde pública mais integrada e veloz: além do controle vetorial tradicional, torna-se imperativo conectar vigilância, prevenção e imunização. Contudo, para desenhar estratégias eficazes sob a imprevisibilidade do clima, a gestão de saúde precisa olhar para a ciência vacinal sob duas perspectivas complementares: a eficácia dos testes de laboratório e a efetividade medida na vida real.

Essa distinção é o que conecta a evidência científica ao impacto prático. Os ensaios clínicos de Fase 3, etapa final realizada com milhares de voluntários antes da aprovação regulatória, determinam a segurança e a eficácia biológica de um imunizante. Mas é a efetividade, avaliada após a introdução no sistema de saúde por meio de estudos observacionais, que revela como a vacina se comporta diante de populações diversas e sob diferentes pressões epidemiológicas. É a combinação entre o rigor da pesquisa e a dinâmica do cotidiano que dimensiona o verdadeiro poder de resposta de uma sociedade ao longo do tempo.

De forma ilustrativa, enquanto a eficácia mede a proteção em "ambientes controlados", como o estudo internacional de Fase 3 TIDES, que apresentou eficácia elevada contra hospitalização por dengue e manteve uma resposta robusta ao longo de 4,5 anos de acompanhamento, a efetividade avalia o desempenho do imunizante no "mundo real". Nesse contexto de estresse climático, dados publicados na The Lancet Infectious Diseases sobre a vacina durante o surto de dengue em São Paulo demonstraram que o esquema completo de duas doses aumentou significativamente a proteção de adolescentes contra casos sintomáticos da doença.

Essa visão integral é vital porque as mudanças climáticas favorecem a circulação simultânea dos quatro sorotipos da dengue. Para conter essa pressão, a vacinação precisa gerar proteção equilibrada contra todos eles, especialmente em indivíduos sem exposição prévia à doença. É aí que entram ferramentas como a ponte imunológica, que permitem extrapolar evidências de uma população estudada para outras, com mais agilidade, ajudando a antecipar respostas e a fortalecer a preparação dos sistemas de saúde antes que a curva epidemiológica dispare.

Mesmo os modelos estatísticos que desconsideram os efeitos do El Niño já projetam uma base estrutural elevada de 1,7 milhão de casos suspeitos para 2027. Diante disso, o fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde e a adesão vacinal na vida real tornam-se essenciais para proteger a população e mitigar o impacto de um cenário ambiental muito desafiador e sem precedentes.



