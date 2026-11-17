Nesse misto de falta de imunizados e excesso de fake news, uma das evidências é de que há falhas na forma como a educação em imunização tem sido conduzida no país - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde-DF)

O primeiro caso de sarampo deste ano no Brasil foi confirmado em março, em São Paulo. De lá para cá, o número de infectados subiu para 65, ultrapassando o somatório de todo o ano de 2025 — a alta é de 71%. Estatística pior tem a covid-19. Se em meados de março o país acumulava 50 mil casos da doença, agora chega a 120 mil. Segue também tendência de subida o registro de mpox. O ano passado fechou com 1.075 pacientes. A menos de 50 dias para este dezembro findar, já foram contabilizados 1.099.

Não faltam evidências, portanto, de que há uma concomitância de infecções desafiando autoridades sanitárias e a população em geral. Para além do suporte aos pacientes, é preciso reforçar as medidas protetivas e se preparar para outras ameaças que estão por vir. Quanto à prevenção, a vacina segue com medida estratégica, mas complexa — considerando especificidades das três doenças.

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Aplicada de forma sistemática no Brasil desde 1973, quando foi criado o Plano Nacional de Imunizações (PNI), a fórmula contra o sarampo ainda se recupera da forte onda de hesitação vacinal que tomou o país. A cobertura da segunda dose, hoje, é próxima de 80%, quando o recomendado pela OMS é de 95%. Vale ressaltar que o certificado de nação livre da enfermidade foi recuperado há pouco mais de dois anos.

No caso dos imunizantes contra a covid-19, passado o momento de atenção extrema durante a pandemia, há a sensação de que o volume de informações sobre a doença caiu para um patamar também perigoso. Não são poucos aqueles que devem se vacinar regularmente — como os idosos — e que só ficaram sabendo dessa recomendação agora que os casos quase que triplicaram.

Em relação ao mpox, a cobrança geral pela compra de vacinas se choca com o protocolo que prevê a inoculação de um grupo bem restrito de pessoas — entre elas, profissionais de laboratório e quem vive com HIV. Não surpreende, dessa forma, que haja gente que, mesmo com a carteira de imunização desatualizada, esteja atacando o PNI por não receber uma dose que nem deveria.

Nesse misto de falta de imunizados e excesso de fake news, uma das evidências é de que há falhas na forma como a educação em imunização tem sido conduzida no país. É preciso que brasileiros e brasileiras de todas as idades sejam orientados regularmente sobre as doses protetivas que precisam receber. Da mesma forma, têm que ser lembrados que a adesão à vacinação é um pacto pela saúde pública.

Não só ela. A proximidade da temporada da dengue exige a adoção urgente de outros cuidados coletivos — nesse caso, para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, transmissor também da febre amarela, da zika e da chikungunya. Projeções feitas por pesquisadores de oito países, incluindo os da Fiocruz, apontam para a ocorrência de cerca de 860 mil casos só de dengue nos próximos meses, podendo chegar a 1,6 milhão, com o ápice das infecções em abril de 2027. Isso sem considerar os efeitos do super El Niño, que, ao intensificar o calor, acaba por acelerar o ciclo de vida do mosquito. "É o momento de organizar a rede e intensificar a prevenção", alertou, em nota, Claudia Codeço, coordenadora do InfoDengue. O SUS tem capilaridade para isso. Já sofre pressão com infecções simultâneas. Não pode ser sobrecarregado por mais uma.