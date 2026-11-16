COP31: o mundo também se lê com os pés no chão

Murat Kurum, presidente da COP31 e ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia, abre o evento - (crédito: Ozan kose/ AFP)

Samuel Caetano - Geraizeiro, presidente do Conselho Nacional de de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT)

Há uma contradição nas negociações climáticas: o mundo procura soluções para uma crise que ameaça a vida, enquanto povos e comunidades que há séculos conservam a biodiversidade ainda precisam justificar seu lugar nas decisões sobre o futuro do planeta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Venho do Cerrado brasileiro. Sou geraizeiro. Aprendi que a chuva chega antes da água. Ela se anuncia no canto dos pássaros, na floração das árvores, na direção dos ventos e no cheiro da terra. São sinais que nossos mais velhos aprenderam a interpretar e que orientam nossa maneira de viver. Somos detentores de conhecimentos.

Sabemos ler o céu, o mar, os rios, a terra, o fogo, o gelo e as águas subterrâneas. Nas savanas, florestas, montanhas, desertos e regiões costeiras, desenvolvemos nossas próprias ciências da observação e da experimentação.

Testamos, comparamos, corrigimos e transmitimos descobertas. Conhecemos as espécies, os ciclos da natureza e os limites dos ambientes onde vivemos. Essa inteligência resulta de gerações produzindo conhecimentos e aperfeiçoando práticas.

A oralidade, a memória e o trabalho coletivo são caminhos legítimos de investigação. Não reivindicamos que nossos saberes substituam a ciência acadêmica. Defendemos um encontro respeitoso entre diferentes formas de compreender o mundo.

Segundo o MapBiomas (2025), entre 1985 e 2024, o Brasil perdeu aproximadamente 111,7 milhões de hectares de vegetação nativa, cerca de 13% do território nacional. No Cerrado, a redução alcançou 40,5 milhões de hectares. Esses números revelam a emergência socioambiental, mas também exigem uma pergunta: quais formas de ocupação e manejo contribuem para manter os ecossistemas vivos?

A resposta passa pelos territórios tradicionais, embora sua contribuição não possa ser medida apenas pelas árvores preservadas. No Cerrado, conservar significa proteger veredas, nascentes, campos, chapadas e matas. Significa reconhecer que uma área aberta de vegetação nativa não é terra vazia esperando virar plantação.

Nas comunidades geraizeiras, a proteção das águas está relacionada ao uso das chapadas, ao manejo dos cultivos e à coleta de frutos. Nossos sistemas produtivos combinam alimento, biodiversidade e relações comunitárias. Uma roça não produz apenas mercadorias: alimenta famílias, conserva sementes e fortalece a autonomia.

O mesmo princípio se expressa entre pastoralistas africanos, comunidades pesqueiras, povos das montanhas asiáticas e populações de regiões geladas. Cada território desenvolve respostas próprias às condições da natureza. Essa diversidade de conhecimentos é fundamental para a adaptação e mitigação climática.

Quando uma comunidade perde seu território, perde também as condições de continuar produzindo essa ciência. Uma nascente destruída interrompe experiências acumuladas. Uma família expulsa deixa de transmitir práticas. A degradação ambiental rompe vínculos entre gerações que nenhuma compensação financeira consegue reconstruir integralmente.

Por isso, a justiça climática precisa começar pela justiça territorial. Em Antalya, na Turquia, durante a COP31, essa discussão é central para nossa atuação no Fórum Global de Comunidades Locais. A Plataforma de Comunidades Locais e Povos Indígenas (LCIPP), vinculada à Convenção do Clima da ONU, representa uma conquista no reconhecimento dos conhecimentos tradicionais. Mas ainda existe uma distância entre reconhecer nossa contribuição e assegurar nossa participação nas decisões.

No Grupo de Trabalho Facilitador (FWG) da Plataforma, defendemos representação própria e igualitária para as comunidades locais, respeitando as conquistas e a autonomia dos povos indígenas. Não se trata de disputar espaços entre grupos historicamente excluídos, mas de construir uma governança que reconheça nossas identidades e responsabilidades. Precisamos avançar também na proteção dos conhecimentos, no consentimento para sua utilização, no financiamento direto e na participação comunitária na formulação e avaliação das políticas climáticas.

O Fórum Global de Comunidades Locais vem construindo um mutirão entre continentes, reunindo experiências e transformando demandas territoriais em propostas para as negociações internacionais. Nosso desafio é fazer essa presença produzir mudanças institucionais concretas, para além das fotografias e declarações de reconhecimento.

Não queremos ser lembrados apenas como populações vulneráveis às mudanças climáticas. Somos sujeitos políticos, produtores de conhecimentos e responsáveis por práticas que contribuem diariamente para a conservação da vida.

O futuro climático não será construído exclusivamente nas salas de negociação. Depende também dos direitos territoriais, da continuidade das experiências comunitárias e da capacidade de decisão de quem conhece profundamente os lugares onde vive. Porque a Terra tem muitas línguas, e nós aprendemos a escutá-las.