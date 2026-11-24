Henrique Andrade — fundador do Instituto Doando Vida por Rafa e Clara

Sob o argumento sedutor de promover autonomia, certos discursos pretendem legitimar o abandono. Nos últimos tempos, tornou-se cada vez mais frequente no meio corporativo narrativas de que ajuda social cria dependência e de que projetos sociais viraram muletas, quando deveriam ser pontes. É uma lógica perversa, que exige reação imediata de instituições idôneas que trabalham em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade. Antes de cobrar que alguém atravesse uma ponte rumo à independência, é indispensável garantir que essa pessoa tenha forças para ficar de pé. Solidariedade não é favor, é compromisso inegociável com a dignidade humana.

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Não se constrói cidadania nem emancipação sobre o abismo da fome, da negligência na primeira infância ou da exclusão social. Organizações sérias não existem para acomodar pessoas, mas para amparar vidas enquanto ciclos históricos de miséria são rompidos. Esse é um trabalho de longo prazo, que exige constância, resiliência, afeto e valores que jamais caberão na frieza de um balanço trimestral. Não se pode suspender o amparo em nome de uma autonomia que ainda não recebeu condições reais para existir.

Gerar empregos, pagar impostos e produzir riqueza são obrigações básicas da atividade empresarial, não atos de benemerência. Nenhuma empresa prospera em uma bolha isolada da realidade que a cerca. Quando o setor privado retira recursos de entidades sociais sob a desculpa de que "não é o Estado", ele não pune a ineficiência do poder público. Na prática, condena diretamente os mais vulneráveis — gerações presas ao passado e ao presente de privações, famílias que jamais sairão desse ciclo sem uma mão estendida a elas. No Brasil, há instituições atuando na linha de frente, em lugares onde o Estado ainda não chegou. Abandoná-las é lavrar uma omissão diante de uma responsabilidade que pertence a todos nós.

A verdadeira filantropia não se mede pela conveniência, pelo retorno de marketing ou pela pressa por resultados imediatos. Fazer o bem sem olhar a quem é um imperativo moral: ajuda-se porque o outro precisa, e porque quem detém recursos carrega o dever ético de agir. Virar as costas para quem mais necessita sob o disfarce de "estimular o protagonismo" não fortalece a sociedade; apenas escancara a escolha confortável da indiferença.

Não podemos descansar enquanto milhões sobrevivem na escassez. Há uma década, eu, minha família e um grupo de amigos fundamos o Instituto Doando Vida por Rafa e Clara, que hoje acolhe 80 crianças e suas famílias. Nossa instituição só existe porque há pessoas e empresas que acreditam na transformação real e investem nela. Seguiremos lutando. Lutamos por um país melhor a todos, por mais consciência. Lutamos para que a solidariedade não seja tratada como um fardo, mas como o alicerce da nossa humanidade. Acredito na força do coletivo, pois ninguém constrói um futuro digno sozinho. É urgente superar a mentalidade ultrapassada e excludente que prefere julgar em vez de somar.

O ser humano julga, inclusive, o bem-feito. Por diversas ocasiões, ouvi de visitantes que observaram a qualidade do trabalho e a boa condição física do Instituto: "O OSC é muito bem-estruturado, não precisa mais de ajuda". Infelizmente, o que essas pessoas não percebem antes de proferirem a sentença é que as crianças e famílias que nos procuram já sobrevivem em meio à desestrutura, ao abandono, ao caos social. A transformação começa com a dignidade. Antes dessa conquista, é preciso ter e vivenciar um ambiente saudável, com comida no prato e escuta, com amparo e oferta. Sem isso, as chances de se quebrar o ciclo da miséria são mínimas.

Precisamos encarar uma verdade que ainda incomoda muitos brasileiros. Não existe riqueza legítima nem desenvolvimento sustentável, não existe uma nação digna — e feliz — enquanto a miséria assola as ruas e as periferias. Esse problema é nosso! Enfrentá-lo exige derrotar a mesquinhez e o egoísmo, assumindo que a justiça social interessa ao coletivo. Não existem atalhos para corrigir desigualdades históricas, mas há caminhos que precisam ser pavimentados por muitas mãos. No Instituto Doando Vida, vemos diariamente que as barreiras seculares e estruturais impostas aos mais pobres jamais cairão sem a união entre sociedade e Estado. A miséria é uma chaga destrutiva, mas ela não resiste à força da consciência coletiva decidida a agir.



