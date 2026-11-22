O Dia da Consciência Negra impõe reflexões necessárias sobre a realidade da maior parte da população brasileira. Desigualdade salarial, preconceito e dificuldades no acesso a serviços básicos são alguns dos problemas presentes no cotidiano dos negros, apesar dos avanços obtidos com políticas públicas e da intensificação do debate racial no Brasil.

Dados mais recentes indicam como a equidade racial ainda está distante no horizonte nacional. Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou um retrato da desigualdade no âmbito da educação. Segundo o levantamento, uma em cada cinco (19%) pessoas brancas com 25 anos de idade ou acima tinha ensino superior completo em 2025. Entre os pretos e pardos, essa proporção era de uma em cada 10 (9,2%).

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A diferença também é patente no acesso ao ensino superior: em 2025, mais da metade (55,5%) das pessoas brancas com ensino médio completo cursava, havia cursado ou concluído o ensino superior. Entre pretos e pardos, o percentual é de 36,8%. Na avaliação de especialistas, a política de cotas raciais — da qual a Universidade de Brasília é pioneira — representa uma ação reparadora fundamental para ampliar o acesso da população negra ao ensino de qualidade. Trata-se de ação permanente para compensar séculos de negligência e exclusão social.

Visível em diversas outras situações, a desigualdade racial exige de instituições e da sociedade civil um esforço permanente de vigilância e ações concretas. No âmbito do Judiciário, merece registro inciativas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a favor da equidade entre negros e brancos. Seguindo essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça promoverá nos dias 26 e 27 a II Jornada pela Equidade Racial. O evento tem como objetivo garantir o letramento dos participantes em equidade racial, capacitando magistrados, servidores e o público externo a identificar e combater o racismo estrutural e institucional no cotidiano e nas decisões do Poder Judiciário.

Há, ainda, outros movimentos importantes. Destaquem-se, por exemplo, os apontamentos da Carta do Rio de Janeiro 2026, resultantes do 9º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros e do 6º Fórum de Juízas e Juízes contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação, realizado entre os dias 11 e 13 últimos. O documento lista um conjunto de propostas ao CNJ para promover ações afirmativas na promoção e na formação de magistrados e magistradas negros.

Esse esforço no âmbito do Judiciário é uma mostra de que é possível e necessário dar mais visibilidade, reconhecimento e representatividade à população negra no Brasil. Nesse sentido, a reivindicação por uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal (STF) atende a esse anseio cada vez maior da sociedade brasileira por Justiça.

O combate à desigualdade racial requer muito mais do que uma data comemorativa. É essencial que os negros estejam cada vez mais presentes em espaços de poder, nos postos de comando, nos setores estratégicos da sociedade brasileira. Apesar de formarem a maioria da população brasileira, pretos são minoria no parlamento, em tribunais superiores e na alta cúpula de empresas. O 20 de novembro é um marco importante para mudar essa realidade. Mas a mobilização não pode durar apenas um dia.



