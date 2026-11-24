Paulo Cesar Marques da Silva — professor da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador do Observatório das Metrópoles

O Eixo Rodoviário de Brasília, popularmente conhecido como Eixão, enfrenta um impasse decisivo sobre o seu verdadeiro papel no espaço urbano da capital. Concebida como uma das espinhas dorsais do Plano Piloto, a via transformou-se ao longo das décadas em uma artéria dominada pela alta velocidade e pela exclusividade dos automóveis, segregando a cidade em vez de integrá-la. Entre 2022 e 2025, dados oficiais registraram 20 mortes e 244 feridos no local, revelando que o modelo atual cobra um preço inaceitável em vidas humanas e evidencia um sério problema de segurança, alimentado pelo descaso com que sucessivas administrações públicas têm tratado a questão.

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Para início de conversa, é essencial resgatar o próprio conceito urbanístico que deu origem a Brasília. No esboço inicial de Lucio Costa, a cidade nasce do cruzamento de dois traços simples que marcam a ocupação do território. O Eixão e o Eixo Monumental foram concebidos com equivalente relevância morfológica e funcional. A intenção original do urbanista nunca foi criar uma barreira intransponível dividindo o Plano Piloto em duas bandas, mas, sim, estabelecer um elemento de integração de sua Escala Residencial, como o Eixo Monumental faz com a escala homônima. Ao operar como uma via expressa, o Eixão deturpou esse propósito histórico, impondo a lógica rodoviária a um ambiente estritamente urbano.

Recentemente, a sentença proferida pelo juiz Carlos Maroja determinou que o GDF elabore em seis meses um plano abrangente para humanizar a via, considerando todo o universo de usuários. Nesse cenário, a redução do limite de velocidade surge como uma medida emergencial indispensável para evitar que vidas continuem sendo perdidas. Contudo, isso não é uma solução suficiente por si só, nem foi essa a intenção da sentença. Trata-se de uma intervenção de socorro imediato enquanto o governo não implementa o conjunto de medidas definitivas, muitas das quais já foram anunciadas inúmeras vezes e jamais saíram do papel.

A discussão sobre o futuro do Eixão exige uma distinção conceitual clara entre a "função" e a "operação" da via. Funcionalmente, ela é uma via arterial, tal como o Eixo Monumental, a W3 e a L2. As vias arteriais podem operar em fluxo ininterrupto (como vias expressas) ou com fluxo interrompido (com interseções semaforizadas). No século passado, metrópoles optaram por construir vias expressas elevadas, segregadas das pessoas, a exemplo de Los Angeles, do Minhocão em São Paulo e da recém-demolida Avenida Perimetral no Rio de Janeiro. No sentido inverso, a tendência contemporânea busca ampliar áreas com limites baixos de velocidade. Não se justifica, pois, a teimosia em manter uma via que corta Brasília de norte a sul operando de forma expressa; sua conciliação com a cidade na mesma superfície não é possível nem desejável.

A alteração proposta não visa agir em detrimento da circulação de veículos motorizados, mas em detrimento da sua exclusividade. Atualmente, o Eixão opera como um espaço excludente. Mesmo o transporte coletivo, como o BRT na Asa Sul, circula ali sem efetuar embarque e desembarque de passageiros. Humanizar a via significa rever as prioridades de forma ampla, permitindo a convivência harmônica entre motoristas, pedestres e ciclistas, respeitando a diversidade de usuários do espaço público.

A física do trânsito fornece argumentos decisivos para a redução da velocidade. A violência de um impacto não varia de forma linear, mas proporcionalmente ao quadrado da velocidade. Assim, reduzir o limite de 80 para 60 km/h (25%) reduz a energia do choque em 44%. Além disso, a fração de tempo necessária para a percepção e reação do condutor faz com que o veículo percorra uma distância considerável antes do início da frenagem. A 80 km/h, um carro percorre 16 metros durante a reação e só para 53 metros após o ponto em que o motorista percebeu um pedestre a sua frente. A 64 km/h, esse deslocamento inicial cai para 12 metros, e a parada completa ocorre em 36 metros. Pode ser a diferença entre atingir ou não o pedestre.

Superar o quadro de violência viária exige um processo de mudança cultural e firme vontade política. O papel do poder público, quando atua com a devida responsabilidade, é demonstrar que o ganho de tempo com limites altos de velocidade é desprezível nas cidades e que nenhum ganho vale uma vida. Enquanto a resposta oficial do governo for recorrer da decisão judicial para ceder aos desejos de uma parcela mal-informada da população, Brasília continuará assistindo passivamente a cenas de barbárie no trânsito.



