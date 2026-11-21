O encontro entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump, nesta quinta-feira, em Shenzhen, produziu poucos resultados práticos e transmitiu uma mensagem preocupante. Três dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU sentaram-se à mesma mesa, à margem da Cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), para discutir a segurança mundial sem os outros dois, Reino Unido e França. A ausência da União Europeia expôs a perda de influência do bloco até na discussão de uma guerra travada no próprio continente. A China saiu fortalecida como articuladora global. Putin ganhou espaço diplomático. E Trump, politicamente enfraquecido, obteve uma demonstração de prestígio.

O triunvirato funcionou como uma espécie de Conselho de Segurança paralelo. A declaração conjunta propõe reformar a ONU e promete diálogo para reduzir os riscos nucleares e conter a proliferação. O texto ficou sem metas para a redução dos arsenais e sem calendário de negociações. Também se silenciou sobre as guerras na Ucrânia e no Irã. A distância entre a ambição do encontro e seu alcance ficou mais clara quando Trump admitiu à Reuters que um acordo para limitar as armas nucleares seria muito difícil.

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Xi, o anfitrião, atribuiu ao encontro "importância pioneira" e disse que as três potências deveriam "dar o exemplo". Comparou as armas nucleares à espada de Dâmocles e retomou a fórmula segundo a qual uma guerra nuclear jamais pode ser vencida e, portanto, jamais deve ser travada. Seu ganho mais imediato foi reunir em território chinês dois presidentes que precisavam daquela fotografia. Na conversa com Trump, descreveu a relação bilateral como estável e em melhora. Pequim tem interesse em evitar outra escalada tarifária com Washington, mesmo com a disputa em torno de Taiwan e das vendas americanas de armas à ilha.

Também se declara neutra em relação à guerra na Ucrânia. Compra petróleo e gás russos e jamais condenou a invasão. O fim do conflito reduziria a instabilidade na Europa, um mercado importante para a China. Uma derrota russa, por sua vez, enfraqueceria um parceiro estratégico na fronteira chinesa. Xi pôde defender a paz em Shenzhen sem assumir o custo de pressionar Putin. Para os europeus, que esperavam justamente essa pressão, a cúpula deu mais uma medida de sua dificuldade de influir nas tratativas.

Para Putin, a reunião em si já foi uma vitória. Alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional pela suspeita de deportação e transferência ilegais de crianças ucranianas, ele apareceu ao lado dos presidentes das duas maiores economias do mundo, defendendo que os três têm a responsabilidade de preservar a paz. A Ucrânia dominou a conversa bilateral com Trump, segundo o assessor russo Yuri Ushakov, mas ficou fora da declaração. O documento, porém, fez uma advertência contra o que os signatários consideram abusos de jurisdição por parte do próprio tribunal. Ponto para Moscou.

Trump buscava avançar nas conversas sobre a Ucrânia, ampliar as vendas americanas à China e aproximar posições com Pequim sobre o Irã. Citou dois interesses comuns no Golfo: preservar o fluxo de energia pelo Estreito de Ormuz e impedir que Teerã obtenha uma arma nuclear. Chamou Putin de "amigo" e resumiu sua aposta na diplomacia pessoal: "Nenhuma paz jamais foi construída recusando oportunidades de diálogo". A foto lhe deu projeção, mas o comunicado mostrou os limites dessa aposta. A ausência de Kiev, Londres, Paris e Bruxelas ajuda a explicar por que a reunião produziu uma fotografia histórica e deixou as guerras exatamente onde estavam.



