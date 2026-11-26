O desconvite formal ao presidente Javier Milei para a posse do presidente Lula para o próximo mandato, em 5 de janeiro, ilustra em cores berrantes o estado precário das relações entre Brasil e Argentina. As embaixadas respectivas seguem sem titulares, e o Itamaraty vem de confirmar que o representante brasileiro está removido em caráter permanente, até segunda ordem — a mudança dos pertences do embaixador está em andamento.

Mais do que o mal-estar aparente, o que o episódio evidencia é o momento delicado nas relações bilaterais mais importantes para o país, de vários pontos de vista. Não apenas a Argentina é, como país individual, o principal destino das nossas exportações. Pela vizinhança direta e pelo peso específico de cada um, são os dois carros-chefes econômicos e políticos da América do Sul.

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Na formulação de política externa para o Brasil, a despeito das diferenças de orientação entre governos, o acerto histórico fechado com os hermanos nos anos de 1980, que resultou na criação do Mercosul, é uma espécie de cláusula pétrea. Nenhum presidente — ou mesmo candidato que pretenda ser levado a sério — acenaria com outro status quo. Há quatro décadas, a amizade firmada com Buenos Aires significou, entre outras coisas, que ambos os países renunciavam a qualquer projeto armamentista atômico, o que permitiu declarar a América do Sul área desnuclearizada.

Desde então, coincidências e diferenças políticas e ideológicas entre o Planalto e a Casa Rosada ditaram tons mais ou menos afins na condução das relações bilaterais. A novidade, desde que Milei chegou ao governo, em 2023, tem sido as repetidas ofensas do presidente argentino ao governo brasileiro e a seu titular. Foi em resposta às mais recentes que Lula decidiu por chamar de volta o embaixador em Buenos Aires, e o Itamaraty formalizou o "rebaixamento" das relações institucionais ao nível de encarregados de negócios.

O desconvite para a posse formaliza, em tintas fortes, a compreensão, por parte do Brasil, de que está bloqueado o espaço para o contato fluido que se espera entre parceiros com esse grau de intimidade. Naturalmente, com prejuízos para ambas as partes, notadamente no setor privado: empresários e cidadãos em geral, argentinos e brasileiros, são os prejudicados pela crise de maneira mais imediata.

Pela perspectiva de Estado, no entanto, e ainda que a situação presente não comporte alternativa, a quase ruptura se afigura, desde logo, como desafio de política externa para o mandato Lula 4. O comando do Itamaraty, nos próximos quatro anos, segue por ser definido — mas trabalhar pela normalização das relações bilaterais com a Argentina estará, obrigatoriamente, no alto da pauta.

O presidente tem à frente da pasta, hoje, um diplomata com passagem pela estratégica embaixada em Buenos Aires. Mauro Vieira conviveu com as turbulências políticas do vizinho entre 2004 e 2010, período no qual a Casa Rosada esteve sob comando do casal Kirchner. Javier Milei, com seu discurso ultradireitista e "antissistema", é fenômeno recente. Enfrentará as urnas no fim de 2027, em condições internas ainda incertas: por ora, sua política econômica ultraliberal teve impacto marcante nas condições sociais.

Como chegará às urnas é pergunta ainda prematura, mas terá de ser feita nos próximos meses. Até lá, pelo interesse próprio do Brasil, o próximo titular da política externa terá como missão permanente e incontornável encontrar caminhos para que, à parte o contencioso entre os Estados, as relações econômicas e humanas com nosso principal vizinho possam fluir com o mínimo possível de prejuízos.



