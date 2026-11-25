Entre países vizinhos, a convivência atravessa governos, e a diplomacia existe para fazer com que ela sobreviva às antipatias de ocasião. As relações entre Brasil e Argentina vivem, porém, um de seus piores momentos desde a redemocratização dos dois países. Segundo o jornal argentino Clarín, o governo brasileiro decidiu não convidar o presidente Javier Milei para a posse de 5 de janeiro e retirar de vez o embaixador Julio Bitelli de Buenos Aires, deixando a embaixada com um encarregado de negócios.

Segundo o jornal, a decisão foi comunicada depois de o chanceler argentino questionar o resultado das eleições brasileiras. É um gesto forte, que pede um olhar sobre como se chegou até aqui.

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O desgaste tem origem conhecida. Em julho, na convenção que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro, Milei chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de presidiário e xingou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Os insultos continuaram nos dias seguintes. Brasília chamou o embaixador para consultas e, em agosto, rebaixou a representação diplomática. Em outubro, o senador derrotado deixou o país apesar da proibição judicial, e a imprensa argentina apontou a Argentina como rota, o que o governo Milei negou. Milei não cumprimentou o presidente reeleito, ao contrário de outros líderes de direita da região. No último sábado, o chanceler Pablo Quirno disse na televisão que situações no processo eleitoral brasileiro colocaram o resultado em dúvida, sem apresentar provas, embora tenha reconhecido que só o Tribunal Superior Eleitoral valida a eleição.

A reação de Brasília é compreensível. Nenhum país aceita que um governo estrangeiro faça campanha em sua eleição, ofenda suas instituições e depois questione o resultado das urnas. Mas compreender a reação não basta. É preciso perguntar aonde ela leva.

A ligação entre Brasil e Argentina é umbilical, vem antes dos governos de turno e vai durar mais do que eles. A rivalidade que marcou boa parte do século 20 deu lugar, nos anos 1980, a uma aproximação histórica, que criou acordos comerciais inéditos e lançou as bases do Mercosul. Cadeias produtivas inteiras, a começar pela automotiva, foram construídas sobre essa integração, e a Argentina está entre os principais destinos das exportações brasileiras de bens industrializados. Como líder natural do bloco e com uma população quatro vezes e meia maior que a argentina, o Brasil tem mais a perder do que a ganhar com um Mercosul travado por desavenças entre seus dois maiores sócios, o que enfraquece também Uruguai e Paraguai.

Até agora, o governo argentino diz que o comércio bilateral não foi afetado, mas há preocupações com o desgaste. O jornal Infobae registrou, em agosto, a preocupação do empresariado argentino. Crises diplomáticas costumam transbordar para licenças, investimentos, negociações tarifárias e cooperação em segurança de fronteira.

Por isso, a firmeza demonstrada agora precisa ter limite de tempo para que a ruptura não se torne permanente. A política externa é assunto de Estado e precisa se sustentar acima de afinidades e antipatias pessoais. Presidentes passam, e a Argentina vai às urnas em 2027. A vizinhança não muda, mas cabe a Buenos Aires o primeiro gesto: reconhecer sem ambiguidade a vontade do eleitor brasileiro e parar com as ofensas. Cabe a Brasília, por seu peso e por sua tradição diplomática, deixar a porta aberta e usar cada fórum regional, como a Cúpula do Mercosul, para reconstruir pontes.

Os dois países já superaram desconfianças muito mais profundas do que uma briga de palanque, com diálogo, paciência e visão de longo prazo. É esse caminho que precisa ser retomado, para que a parceria construída ao longo de décadas volte a prevalecer sobre o barulho do momento.