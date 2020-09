ANPR pede que Supremo determine ao Senado a confirmação de novos nomes do CNMP

RS Renato Souza, Sarah Teófilo

(foto: Divulgação/CNMP)

Em ação apresentada no Supremo Tribunal Federal (STF), a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) pede que a Corte declare a omissão do Senado Federal em relação a nomeação de três nomes indicados para o Conselho Nacional do Ministério Público. A entidade solicita, de maneira cautelar, a suspensão de processos para remoção de procuradores.

Os três integrantes escolhidos para o mandato de 2020 a 2022 já passaram por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Mas as comissões foram desmobilizadas em razão da pandemia de coronavírus, e as votações foram adiadas por tempo indeterminado.

Na ação, que está sob relatoria da ministra Cármen Lúcia, a entidade alega que a ausência dos trio de conselheiros gera violação do sistema de "freios e contrapesos", utilizado para evitar injustiças durante os julgamentos. “Seja lá qual for a causa da omissão, presentemente, em setembro de 2020, por causa da inércia da Câmara Alta, como é fato notório, a composição do Conselho Nacional do Ministério Público está incompleta (…) Os órgãos constitucionais responsáveis pelas indicações, desde novembro de 2019, já cumpriram com a sua obrigação de selecionar e indicar os candidatos ao conselho exigidos pelo texto constitucional, mas o Senado da República vem, sistematicamente, adiando a deliberação final sobre a sua confirmação, para um mandato de dois anos, ou sobre sua eventual rejeição, apesar do dever de decisão que lhe é imposto, por maioria absoluta, pelo art. 130-A, caput, da Lei Fundamental”.

A ANPR rebate que a demora para analisar o caso seja decorrente da pandemia, pois a demora ocorre desde 2019. Os nomes aprovados são dos procuradores Moacyr Rey Filho, que deve ocupar a vaga do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Ediene Lousado, do Ministério Público Estadual e Paulo Marcos de Farias, indicado pelo STF. Paulo atuou nos casos da Lava-Jato no Tribunal.