Após três meses, Pazuello tomará posse como ministro da Saúde

IS Ingrid Soares

(crédito: Erasmo Salomão/MS)

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, será empossado oficialmente no comando da pasta em solenidade no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (16/9), às 17h. Nascido no Rio de Janeiro e formado na Academia Militar das Agulhas Negras, como general, Pazuello comandou a Divisão do Exército. A posse ocorre em meio ao registro de 132.006 mortes decorrentes de covid-19.

Desde que Pazuello assumiu interinamente a Saúde, Bolsonaro vinha fazendo reiterados elogios ao ministro. No entanto, no começo de julho, o chefe do Executivo chegou a afirmar que o militar não seria efetivado como ministro.

"Ele está fazendo um excelente trabalho e está realmente funcionando. Ele é ruim de imprensa, mas em compensação, é excelente como gestor da saúde porque a gente precisa há muito tempo de alguém com esse perfil lá. Mas é um nome que não vai ficar para sempre. Está completando três meses como interino. Ele já deu uma excelente contribuição para nós", declarou na ocasião. Dias depois, Bolsonaro voltou a mencionar o ministro, ressaltando que Pazzuelo vinha atendendo "quase tudo".

Pazuello assumiu as funções interinamento após a saída do ministro Nelson Teich, que ficou cerca de um mês apenas no posto. Sua entrada foi alvo de críticas por ele não ser especializado na área e pelo grande número de militares que ele levou para a pasta, algo que Bolsonaro minimiza.

"Ele levou 15 militares para lá. A equipe dele, por coincidência, era formada por militares. É igual eu: quando escolhi o vice, escolhi o general. O pessoal tem que ver se o ministério está dando errado, não interessa se o cara é militar. Ou o cara bota a casa em ordem, ou dá lugar para outro", afirmou o presidente certa vez.