Presidente da Câmara, Rodrigo Maia testa positivo para covid-19

ST Sarah Teófilo

(crédito: Najara Araujo/Camara dos Deputados - 1/9/20)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu diagnóstico positivo para covid-19. Segundo a assessoria de imprensa da Casa, o parlamentar apresentou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial, onde seguirá em isolamento.

O deputado federal também estava na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na última quinta-feira (10/9) da semana passada. Depois do evento, três pessoas, além de Maia, já confirmaram positivo para o vírus.

Fux foi o primeiro. Na última segunda-feira (14), ele confirmou estar infectado e que ficaria isolado por 10 dias. A assessoria do ministro afirmou que a suspeita é de que ele tenha sido infectado em um almoço com familiares no sábado (12).



Depois do magistrado, no entanto, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha, confirmaram ter contraído a doença. Além deles, nesta quarta-feira, a assessoria da presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, informou que a ministra está com suspeita de covid-19.



Ela foi hospitalizada na noite de terça-feira (15) após apresentar alguns sintomas da doença e ficará em observação até o resultado dos exames. Na própria nota, a assessoria cita o evento da posse do ministro do STF. “Desde março, a ministra tem realizado todos os compromissos de forma telepresencial. No entanto, esteve presente na última quinta-feira (10) à cerimônia de posse do Supremo Tribunal Federal”, informa nota.