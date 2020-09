Sem máscara, Bolsonaro aparece em lotérica na Asa Norte

CB Correio Braziliense

Depois de participar da Assembleia Geral da Convenção Evangélica, no Distrito Federal, na manhã deste sábado (19/9), o presidente Jair Bolsonaro fez uma aparição em uma lotérica na quadra comercial da 103/104 da Asa Norte. Sem máscara, o presidente gerou uma aglomeração ao tirar fotos com alguns apoiadores, mas também ouviu gritos de opositores.

A visita à lotérica ocorre um dia depois de Bolsonaro reclamar das políticas de isolamento social, dizendo que “isso é para os fracos” e que ficar em casa é uma “conversinha mole”.

Neste sábado, durante o discurso dado na Assembleia Geral da Convenção Evangélica, o presidente reforçou o posicionamento ao declarar que diante do momento difícil não poderia se "esconder em um palácio".

Apesar de receber gritos de apoio e tirar fotos com apoiadores que se aglomeraram ao redor do chefe do Executivo, Bolsonaro também escutou gritos de opositores. "Fora Bolsonaro", gritou um deles no vídeo.

