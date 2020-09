Após sabatina, comissão do Senado aprova 11 indicados a embaixadores

ST Sarah Teófilo

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal aprovou nesta segunda-feira (21/9) 11 nomes indicados a embaixadas brasileiras em diversos países. No total, são 34 diplomatas a serem avaliados nesta segunda (21/9) e terça-feira (22). Por isso, as análises continuam à tarde. Já existem 32 nomes na pauta, e outros dois devem ser incluídos.

Os aprovados poderão chefiar embaixadas brasileiras em 43 países e em duas entidades internacionais. Após aprovação na comissão, as indicações passam pelo plenário. O Senado voltou com atividades presenciais após seis meses — a última havia sido no dia 17 de março. A comissão está sendo semipresencial.

Países Baixos

Uma das indicações já aprovadas é a dos Países Baixos (que envolve também Aruba, Curaçau e São Martinho, no Caribe). O relator, senador Carlos Fávaro (PSD-MT), falou sobre a importância do país à economia brasileira. "Os países baixos são o maior mercado para exportação brasileira na Europa, e o quarto maior do mundo, atrás apenas dos EUA, China, e Argentina", disse.

Crise diplomática



Após a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, na última sexta (18), com a presença do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, os senadores chegaram a articular a suspensão das sabatinas para discutir a questão. A comissão, no entanto, fez um convite ao ministro para que ele preste esclarecimentos na próxima quinta-feira (24), o que, segundo o senador Telmário Mota (Pros-RR), autor do requerimento, foi aceito. Os parlamentares resolveram, então, manter as sabatinas.

Confira os países e os nomes aprovados:

Trinidad Tobago: Rodrigo do Amaral Souza

Zâmbia: Arthur Henrique Villanova Nogueira

Filipinas, Palau, Micronésia e Ilhas Marshall: Antônio José Maria de Souza e Silva

Dinamarca: Rodrigo de Azeredo Santos

Países baixos: Paulo Roberto Caminha de Castilhos França

Georgia: Oswaldo Biato Júnior

Kuwait e Reino do Bahrein: Francisco Mauro Brasil de Holanda

Ucrânia e República de Moldávia: Norton de Andrade Mello Rapesta

Cabo Verde: Colbert Soares Pinto Júnior

Irlanda: Marcel Fortuna Biato

Mianmar: Carlos Antonio da Rocha Paranhos