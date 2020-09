Senadoras reclamam do pouco número de mulheres entre indicados a embaixadas

ST Sarah Teófilo

(crédito: TV SENADO)

Durante a Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal que avalia as indicações do governo federal de 32 embaixadores no mundo, incluindo o nome para embaixada em Washington, senadores criticaram a ausência de representatividade feminina nas indicações. Dos 32 diplomatas indicados, só duas são mulheres — o que representa 6,2% do total analisado no momento

Os nomes são indicados pelo Itamaraty e passam por sabatina na comissão do Senado. Depois de aprovados, vão para o plenário da Casa. A senadora Leila Barros (PSB-DF) foi a primeira a falar, frisando que existe um baixo aproveitamento das diplomatas mulheres nos principais postos do Ministério. A proporção de mulheres no Itamaraty, segundo ela, é de 23% para 77% de homens.

Além disso, a parlamentar criticou o fato de que as mulheres são, em geral, indicadas a países de classe D (os países são classificados como A, B, C e D, com base no desenvolvimento e na importância à política externa brasileira). “Coincidência ou não, elas têm sido indicadas a esses postos. Os postos mais importantes parece ser privativos a embaixadores. Nunca houve embaixadoras em Washington, Londres, Roma, Buenos Aires, Madri e Lisboa. Não há mulher chefiando embaixada de nenhum país na América do Sul, exceto na Guiana Inglesa. A única exceção é a embaixadora do Brasil na ONU (Maria Nazareth Farani Azevêdo), em Genebra”, disse.

Luta por espaço

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) também ressaltou sua indignação pelo número pequeno de mulheres nas embaixadas brasileiras em todo o mundo, seguida por Eliziane Gama (Cidadania-MA), que ressaltou o fato de que a luta das mulheres por direito e espaço é histórica. “E nós não alcançamos minimamente o adequado quando se refere à participação igualitária em relação aos homens na sociedade brasileira. Isso fica muito claro quando temos apenas duas mulheres indicadas em um universo de 32 embaixadores que estamos a votar nesta comissão”, afirmou.



As sabatinas estão sendo realizadas nesta segunda (21) e terça-feira (22). Na próxima quinta (24), o ministro Ernesto Araújo irá à comissão para prestar esclarecimentos sobre a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, na última sexta (18). Na ocasião, ele alfinetou o presidente venezuelano Nicolás Maduro, ato que foi amplamente criticado pelo Congresso Nacional, visto como uma ação que ameaça a soberania e autonomia nacional.