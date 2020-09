Ministra Carmén Lúcia, do Supremo, testa positivo para covid-19

IS Ingrid Soares RS Renato Souza

(crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

A ministra Carmén Lúcia testou positivo para covid-19 nesta terça- feira (22/9). A informação é do jornal O Globo. Segundo a publicação, a magistrada teve febres, mas não apresenta sintomas graves e cumpre isolamento em sua casa em Minas Gerais.

Nesta terça, ela também não participou da sessão no Supremo Tribunal Federal.

Nona infectada

Carmén Lúcia é a nona pessoa a ser diagnosticada com o novo coronavírus, após ter comparecido à posse do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi diagnosticado com covid-19 na última sexta-feira (18/9).

No dia 17, o procurador-geral da República, Augusto Aras, também foi confirmado com a doença. Além deles e de Fux, também infectado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); os ministros Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, estão com doença.

Procurado pela reportagem, o Supremo ainda não se manifestou sobre o caso. A Corte também não informou quais ministros realizaram o exame para covid-19.