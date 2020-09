Bolsonaro: "Não sou Jesus do Flamengo, mas sou o Messias do Executivo"

IS Ingrid Soares

(crédito: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro participou na tarde desta quinta-feira (24/9) da cerimônia de inauguração de estruturas e entregas de equipamentos à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro.

Durante o discurso, o chefe do Executivo brincou se referindo ao ex-técnico do Flamengo e afirmou não ser o "Jesus do Flamengo, mas o Messias do Executivo".

Na solenidade, Bolsonaro elogiou o trabalho da PRF. "Costumo dizer que não sou Jesus do Flamengo, mas sou o Messias do Executivo. Mas quem entra em campo são vocês. A vida, depois da liberdade, é o bem mais sagrado que nós temos", declarou.