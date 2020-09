'É inadmissível', diz governador de Minas sobre homicídio de candidato em Patrocínio

CE Cecília Emiliana/Estado de Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse estar "estarrecido" com a morte do candidato a vereador por Patrocínio Cassio Remis (PSDB), assassinado a tiros nessa quinta-feira (24). O principal suspeito é Jorge Moreira Marra, secretário de obras da cidade, situada no Alto Paranaíba. Ele é irmão do prefeito Deiró Marra (PSB). Jorge foi filmado por câmeras de segurança efetuando cinco disparos contra Remis.

"Estarrecido com o assassinato brutal do candidato a vereador em Patrocínio, Cássio Remis. É inadmissível que o ambiente político se transforme nisso", comentou o chefe do executivo de Minas na manhã desta sexta-feira, pelo Twitter. "É preciso ter tolerância. Minha solidariedade à família dele. E para criminosos que agem com brutalidade: o rigor da lei e cadeia.", completou.

Na manhã desta sexta-feira (25), a Polícia Civil de Minas Gerais pediu a prisão preventiva do secretário, que está foragido.

Crime



Minutos antes de ser morto, Remis fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook, em que criticava a reforma do passeio em frente ao imóvel onde funciona o comitê do prefeito Deiró Marra, que tenta a reeleição. A mão de obra, segundo a vítima, seria da própria prefeitura de Patrocínio.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento exato do assassinato, que ocorreu por volta das 15h30 dessa quinta (24).

Nas imagens, Jorge Moreira Marra, que usa um chapéu, chega à Avenida João Alves do Nascimento, onde Remis realizava a live. Ao descer do veículo, ele discute com o candidato a vereador e tenta tomar seu smartphone. Os dois começam a se agredir e três homens tentam apartar a briga.

Marra então volta ao carro, pega uma arma e atira em Remis. Ele tenta correr, mas é morto com cinco tiros. Segundo a Polícia Militar, logo após os disparos, o suspeito fugiu em sua caminhonete, uma Ford Ranger Branca.