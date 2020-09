Após cirurgia, Bolsonaro inicia dieta oral e caminhadas pelo quarto

IS Ingrid Soares

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro apresenta boa evolução após a cirurgia realizada nesta sexta-feira (25/9) para a retirada de cálculo na bexiga. Segundo o boletim médico divulgado durante a tarde pelo hospital Albert Einstein em São Paulo, o chefe do Executivo “segue sem intercorrências, afebril e faz uso de sonda vesical, sem sangramentos”.

Bolsonaro também iniciou dieta oral, além de fazer caminhadas pelo quarto. A cirurgia durou 1h30 e o cálculo foi totalmente removido.

O mandatário está sob acompanhamento de dois médicos, o cardiologista Leandro Echenique e o urologista Leonardo Lima Borges, e deve receber alta, no máximo, até domingo.

"Grão de feijão"

Para extrair a pedra, a equipe médica recorreu a uma cirurgia conhecida como cistolitotripsia, considerada simples e minimamente invasiva. Esse método permite que um cano fino siga através do canal da uretra até chegar à bexiga, onde a pedra é fragmentada com a ajuda de um laser. No início do mês, o presidente comentou que estava com uma pedra na bexiga "maior que um grão de feijão".

Esse é o sexto procedimento médico realizado pelo chefe do Executivo após a facada recebida em 2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG).