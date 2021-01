Bolsonaro ironiza protesto pró-impeachment: "Carreata monstro de uns 10 carros"

IS Ingrid Soares

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro ironizou, nesta segunda-feira (25/1), a carreta pró-impeachment realizada em Campo Grande no fim de semana. Segundo o chefe do Executivo, havia "10 carros" protestando a favor de sua saída do cargo. "Vi uma carreata monstro contra mim de uns 10 carros contra mim". A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.



No entanto, o mandatário não comentou a respeito das demais manifestações ocorridos pelo país. Capitais como Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Brasília (DF) registraram atos no último dia 23, pedindo o impeachment do chefe do Executivo.

Em Brasília, com gritos de fora Bolsonaro e buzinaço, centenas de carros saíram às ruas. A mobilização ocorreu no Eixo Monumental e na Esplanada dos Ministérios. No Rio de Janeiro, também houve carreata pedindo o afastamento de Bolsonaro, assim como em Porto Velho (RO), Cuiabá (MT) e Minas Gerais (MG).

Popularidade

O mandatário possui 61 processos de pedidos de afastamento. No domingo (24), Bolsonaro andou de moto e não respondeu sobre a queda de popularidade do governo. Pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (22), mostrou aumento na reprovação do governo, que passou de 32% para 40%. A aprovação também caiu, indo para 37% ante 31% em dezembro.