Mourão atribui queda de popularidade de Bolsonaro a ‘ruído’ sobre vacinação

IS Ingrid Soares

(crédito: Sergio Lima/AFP - 14/5/20)

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta segunda-feira (25/1) que a queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro se deve a “ruído” sobre a vacinação contra a covid-19 e a crise de saúde em Manaus.

"Acho que está havendo um momento aí, vamos dizer assim, de bastante ruído, por dois aspectos. Um aspecto é a questão da vacina, da vacinação, que no momento que for esclarecido que o governo está fazendo o possível e o impossível para ter um fluxo contínuo... E também aquela questão de Manaus. No momento que isso for esclarecido, acho que diminui esse ruído", apontou a jornalistas no Palácio do Planalto.

O general também citou as eleições da Câmara e do Senado como um terceiro fator e disse que as tensões tendem a melhorar com o resultado do pleito na próxima semana. "Óbvio, tem as eleições aí das duas Casas do Legislativo, que influenciam, né? Então, eu acho que na semana que vem as tensões baixam um pouco", avaliou.



Mourão também defendeu o pedido de abertura de inquérito contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por conta do colapso na rede de saúde de Manaus. Ele ainda elogiou o ministro, dizendo que ele "tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e competente".

"Uma vez que existe muito disse-me-disse a respeito disso, acho que a melhor linha de ação é que se chegue à conclusão do que aconteceu. Eu, pelo o que tenho acompanhado do trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e competente. Então, que se investigue e que se chegue à conclusão do que aconteceu na realidade", concluiu.