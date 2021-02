Após feriado de Carnaval, Bolsonaro retorna nesta quarta-feira a Brasília

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro)

Após passar o feriado de Carnaval em São Francisco do Sul, o presidente Jair Bolsonaro retornará para Brasília na manhã desta quarta-feira (17/02). O chefe do Executivo desembarcou em Santa Catarina no último dia 13, acompanhado dos filhos Laura e Eduardo Bolsonaro.

Também viajaram a nora do mandatário, Heloísa Bolsonaro e sua filha de quatro meses, Georgia, além do secretário Nacional da Pesca, Jorge Seiff e o deputado federal Helio Negão. Bolsonaro está hospedado no Forte Marechal Luz, mesmo lugar onde passou as férias de final de ano há pouco menos de dois meses.

Nos dias já passados no local, o presidente postou imagens de passeios, onde aparece sem máscara cumprimentando apoiadores com apertos de mãos e tirando selfies em meio à aglomeração de bolsonaristas. No primeiro dia, ele se irritou quando questionado a respeito do auxílio emergencial por um apoiador. O presidente disparou: “Quem tirou teu emprego? Quem fechou tudo? Foi eu ou foi o governador? Eu estou te perguntando, quem tirou o teu emprego?”. Ele também ignorou a pergunta sobre a ajuda emergencial.

Nesta terça, o mandatário prometeu que haverá novidades a respeito dos preços dos combustíveis. Ele também voltou a defender o tratamento “off label” e disse que enviará a Israel uma comitiva do governo para acompanhar os testes com o spray desenvolvido para câncer de ovário, que segundo ele, pode ser eficaz no tratamento da covid-19. "Estamos acertando uma comitiva que vai a Israel. Se Deus quiser, vai dar certo", completou.

Na segunda-feira (15/2), ele anunciou que enviará à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de liberação emergencial do spray EXO-CD24. Ontem, o mandatário falou em live transmitida pelo filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) que ‘o certo para acabar com as fake news é fechar a imprensa’ e ainda disse que estuda criar um imposto para donos de redes sociais.