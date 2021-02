"Todos vão se surpreender com o seu trabalho", diz Bolsonaro sobre Silva e Luna

AF Augusto Fernandes

(crédito: Mauro Pimentel/AFP - 14/12/18)

O presidente Jair Bolsonaro renovou os elogios ao general Joaquim Silva e Luna, atualmente diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, indicado por ele para substituir Roberto Castello Branco na presidência da Petrobras. Segundo o chefe do Executivo, Silva e Luna fez um trabalho ímpar à frente da hidrelétrica e surpreenderá positivamente quando assumir a chefia da petroleira.

Durante evento em Foz do Iguaçu (PR), na manhã desta quinta-feira (25/2), Bolsonaro disse que a mudança no comando da Petrobras era necessária porque, segundo ele, a estatal carece de previsibilidade.

“Não é fácil buscar fazer a coisa certa sempre. É mais fácil se acomodar, tapar os olhos e deixar as coisas acontecerem. Nós não podemos nos curvar a isso. Uma estatal, seja ela qual for, tem que ter sua visão de social. Não podemos admitir numa estatal um presidente que não tenha essa visão. Então, previsibilidade nós temos que ter. Temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro. O nosso governo se prima por isso”, afirmou.

Segundo o presidente, Silva e Luna será capaz de preencher essa lacuna. “Ele foi não uma supresa, mas uma realidade, tendo em vista o passado que nós conhecíamos a respeito dele, estando à frente dessa estatal binacional. Ele, realmente, a conduziu de forma ímpar, combatendo desvios, colocando-a no rumo da prosperidade, colaborando com o governo do estado e com mais de 30 prefeituras da região”, destacou Bolsonaro.

“O convite que fizemos ao Silva e Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa e, nesse momento, agradeço a ele por ter aceitado esse convite e pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com seu trabalho quando ele lá assumir”, completou o presidente.

Por fim, Bolsonaro também agradeceu ao general João Francisco Ferreira por aceitar o convite para substituir Silva e Luna em Itaipu. “O general Ferreira colocará uma vírgula em tudo que foi feito até agora aqui e continuar o brilhante trabalho do seu antecessor Silva e Luna.”