Ministro da Saúde define equipe e anuncia criação de secretaria para covid-19

ST Sarah Teófilo BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: AFP/Evaristo Sa)

Durante a primeira coletiva de imprensa, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, indicou nomes que irão compor a própria equipe do Ministério da Saúde e anunciou a criação de uma secretaria específica para o enfrentamento da covid-19. O cardiologista afirmou que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a ele total autonomia para indicar o secretariado da pasta.

A Secretaria Executiva será chefiada pelo Rodrigo Castro, funcionário de carreira do Ministério da Economia, enquanto a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) fica aos comandos do médico Sérgio Okane, diretor executivo do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

“O presidente da República me deu absoluta autonomia para indicar o secretariado do Ministério da Saúde e eu o fiz buscando as melhores pessoas para que nós tenhamos maior sucesso na concretude das políticas públicas”, disse Queiroga. O novo chefe da Saúde ainda destacou uma mudança de postura do presidente da República, que "entendeu que deveria ter um médico à frente do Ministério da Saúde".

Secretaria especial para a covid-19

O quarto ministro da Saúde de Bolsonaro ainda afirmou que pretende instituir uma secretaria especial para o combate à pandemia da covid-19. “Essa secretaria vai cuidar somente da pandemia porque sabemos que, além da pandemia, as pessoas continuam tendo doenças cardiovasculares, continuam tendo câncer e outros males, e o Ministério da Saúde precisa continuar atendendo todos esses pacientes”, anunciou.

Dentro dessa secretaria, Queiroga indicou que haverá um núcleo técnico, coordenado pelo professor titular da Universidade de São Paulo Carlos Carvalho, para abordar protocolos assistenciais da covid-19. A secretaria será responsável, por exemplo, por definir quando um paciente precisa ser internado, quando é necessário reposição de oxigênio, quando se deve usar anticoagulante, entre outros pontos.