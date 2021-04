Em São Sebastião, Bolsonaro participa de entrega de casas do Programa Verde e Amarelo

IS Ingrid Soares

(crédito: Minervino Junior/ CB/D.A Press)

Em meio aos mais de 330 mil óbitos por conta da covid-19 no país, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira (5/4) da inauguração dos residenciais Crixá IV e V, em São Sebastião. Segundo o governo, 435 famílias receberam a chave das moradias. Os dois residenciais integram o Programa Casa Verde e Amarela, com investimento de R$ 53,7 milhões.

Em comitiva, acompanharam o presidente o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a ministra da Secretaria de Governo, Flavia Arruda, e os deputados Bia Kicis, major Vitor Hugo e Julio Cesar Ribeiro.

O compromisso em São Sebastião chegou a sair, no domingo (4), da agenda pública do presidente divulgada pelo Palácio do Planalto. Bolsonaro visitou algumas das instalações e ao final defendeu a volta da população ao trabalho e o fim do lockdown no país.