Ibaneis sobre Bolsonaro: Prazer em dizer que sou um apoiador do governo

IS Ingrid Soares

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), acenou ao presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (5/4), durante inauguração de residenciais em São Sebastião. O emedebista disse ter o prazer de se intitular apoiador do governo. Ele ainda se disse feliz pelas nomeações de Flávia Arruda, nova ministra da Secretaria de Governo da Presidência, e de Anderson Torres, no Ministério da Justiça, que antes ocupava o cargo de secretário de segurança do Distrito Federal. Ibaneis emendou que o mandatário está "muito bem cercado" e que o governo cresceu muito com as duas nomeações.

"Vou saudar meu presidente da República, eu chamo de meu porque tenho o prazer de dizer, com toda a tranquilidade, que sou um apoiador do governo Bolsonaro. E agradecer, já que é a primeira vez que nos encontramos de novo, pela nomeação de dois ministros, do DF, para ocupar cargos importantes no seu governo. Isso é a prova de que estamos no caminho certo e da qualidade dos políticos aqui da nossa cidade. O senhor está muito bem cercado. Flávia e Anderson vão certamente ser excelentes apoiadores de seu governo. São pessoas que têm o nosso carinho. Sabemos da competência e do trabalho que vão realizar ao lado do senhor. Seu governo cresceu muito com essas duas pessoas”, apontou.

Apesar de ser alinhado ao chefe do Executivo, ao adotar a política de lockdown no Distrito Federal, Ibaneis entrou em rota de colisão com o presidente que defende o fim de medidas restritivas e de isolamento social. Também hoje, Bolsonaro repetiu que o "Brasil precisa voltar a trabalhar".

Por fim, Ibaneis falou que o objetivo é acelerar a vacinação em massa. "O caminho certo é exatamente o que vossa excelência aponta desde o início. Do trabalho, do emprego, de dignidade para as famílias e cuidando da saúde das pessoas, que é o que nós temos feito. Não tenho do que reclamar, pois tenho encontrado amparo do Ministério da Saúde. Agora é a gente acelerar a vacina, sair dessa crise e botar o país para crescer novamente, que é isso que a população espera de nós governantes", concluiu.